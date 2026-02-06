剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」 郁方怒：要氣死了

娛樂中心／綜合報導

職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。









李雅英捐款29萬給兒福聯盟。（圖／翻攝李雅英Threads）

李雅英在 Threads 上曬出2日捐款單據，指出：「趁著即將到來的生日，我帶著對我有意義的數字29，捐出了29萬台幣，跨出了捐款的第一步。也趕在農曆新年到來前，希望這能成為送給孩子們的一份小禮物。」不料畫面曝光後，因兒福聯盟轉介的劉姓惡保母，涉嫌虐待剴剴致死，眾網友也湧入留言：「經紀人都不先了解一下捐款單位嗎？」、「捐給兒盟……你知道選擇其實有很多嗎？」、「我的媽啊，妳是捐給兒福……真的要了解一下這是一個什麼單位再捐，不要隨便捐好嗎？」、「經紀人完全沒在過濾捐款單位的喔。」

兒福聯盟致贈感謝狀。（圖／翻攝李雅英Threads）





郁方得知後，在臉書表示：「我要氣死了！拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢！」回顧事件過程，兒福聯盟當時將1歲男童「剴剴」轉介給保母劉彩萱及劉若琳姊妹照顧，兩人接手後屢屢讓剴剴飽受嚴重凌虐，最終死亡。此外，檢方除將劉姓惡保母姊妹起訴外，另調查發現兒福聯盟社工陳尚潔有10項重大業務過失，依過失致死及偽造文書等罪嫌起訴。





檢方指出，剴剴生前遭多次凌虐、在飢餓、身體多處疼痛情況下死亡。（圖／翻攝畫面）









剴剴案爆發後劉姓保母惡性引發社會撻伐。（圖／民視新聞資料照）





















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

