剴剴保母逃死後恐再逃無期？郁方怒吼廢了廢死團體 作家嘆：抗議心酸的

新北一歲男童「剴剴」遭虐死案震驚社會，一審國民法官法庭認定保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂等，判決無期徒刑、18年徒刑；二審高院27日駁回上訴，仍判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴；關注此案的藝人郁方砲轟，地球上最沒有存在必要的就是廢死團體，引發討論。作家「漂浪島嶼」今（29）日在臉書以以「誤會了 不只逃死 無期徒刑也不會無期！」為題感嘆，只要修法未過關，剴剴案保母即便被判無期徒刑，也不會無期。

2023年間，劉彩萱、劉若琳在受託照顧剴剴時，涉嫌長期施以凌虐、妨害自由及傷害等行為，最終剴剴因低血容性休克不治。二審合議庭認為，原審依卷內證據認定，劉彩萱曾對「剴剴」施以毆打、辱罵、綑綁四肢及其他凌虐行為；劉若琳則負責看管監督，相關事證與證人證述相互吻合，並無違背論理或經驗法則。另外，據《中央社》報導，劉彩萱主張犯罪動機是因剴剴有不當行為，她才會失控，但二審合議庭認為這些辯詞，均不足採信。

剴剴案二審維持原判 郁方抨擊：應讓廢死團體「被廢死」

郁方27日現身法院外，她也在臉書透露，判決前煩悶失眠，深盼得到輕判的結果，最終維持一審判決，劉采萱無期徒刑（就算20年後假釋出獄也80歲了，等同死刑）、劉若琳18年；就連辯護律師也說，這是他執業生涯遇過最殘忍的案件。郁方說，雖目標是讓保母被判死刑，但「雖不中亦不遠矣！」她更直呼，這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體，呼籲舉辦公投直接把「廢死團體」廢死，還有官官相護又作偽証串供的兒福團體。

​「漂浪島嶼」在臉書貼出剴剴案及郁方發言的報導指出，剴剴案二審維持原判，有民間團體責怪廢死團體，讓虐殺兒童罪犯逃死，事實上廢死團體不只廢除死刑，更反對無期徒刑「不得假釋」的修法，也就是說不能判死、不能關到死，死刑變相廢除外，無期徒刑也是名存實亡，罪犯逃死後又能逃過無期徒刑，若干年後就可再見刑滿出獄，街上相見，「先逃死再逃無期，一路抗議心酸的！」

