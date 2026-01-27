剴剴外婆傷痛難平、無法到庭聽判！ 律師代為轉達「是一輩子的痛」

曾律師說，對剴剴外婆來說，這是她一輩子的痛，希望從這個血淚教訓中，讓社會更重視兒少保護。（圖／翁靖祐攝）

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳因為虐死僅有1歲大的男童剴剴，一審分別遭到國民法官判刑無期徒刑、18年。對此，檢辯雙方對判決均不服，提出上訴，在歷經7個月審理以後，高等法院今日（1月27日）宣判上訴駁回。宣判後，於高院外集結的剴剴戰士也旋即高聲歡呼。庭畢，剴剴外婆的訴訟代理人林帥孝律師、曾宿明律師及剴剴戰士代表接受媒體訪問。

剴剴戰士代表指出，「謝謝法官、謝謝檢察官、謝謝所有為剴剴發聲的人」並語帶哽咽的說，「宣判結果一出來，大家都在旁邊哭了，覺得終於不會被清算了，因為我們很害怕被清算，這幾個月來相當糾結，能撐到今天真的是很不容易。」針對刑度部分，她說，「沒有死刑我們都不滿意，可是現行法制就是這樣，已經很謝謝法官了」，表示「能維持原判就已經很好了」。

林帥孝說，「我們很感謝高等法院能維持原來的判決，即使在現在的法治底下，仍然沒有辦法滿足人民對於死刑的期待，但是至少讓我們知道受虐的孩子，他們是受到保護的，也警告這些，作惡的、虐童的這些成人們要注意，如果他們再虐待孩童，他們是有機會像被這樣被判無期徒刑」。

林律師說，感謝高等法院能維持原來的判決，讓我們知道受虐的孩子，他們是受到保護的。（圖／翁靖祐攝）

而曾宿明也替家屬，剴剴的外婆傳達心聲，「她很抱歉還是無法到場，她心裡還是沒有辦法放下，只希望司法還給弟弟一個公道，把惡人繩之以法，來撫慰被害人的在天之靈」。曾宿明說，「這是她一輩子的痛，也是一輩子帶著虧欠和贖罪的心情在度日，她希望這個案子血淚的教訓，能喚起社會對兒童的重視保護，以及制度面的重新檢討，杜絕再有類似的無辜的孩童遭到不幸的對待」。

剴剴戰士代表說，沒有死刑我們都覺得判太輕。（圖／民眾提供）

