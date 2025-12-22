剴剴平安夜過世！高院今辯論 剴剴戰士手製白色聖誕樹：我們會為你努力

男童剴剴在2年前的聖誕夜過世，戰士今天送給剴剴一顆白色聖誕樹，卡片上寫滿對他的愛。侯柏青攝。



1歲10個月大的男童剴剴在2023年12月24日聖誕夜，慘遭惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死，長眠於陽明山花葬公墓。二審今天進行辯論，公訴檢察官馬中人哽咽說，2年前的平安夜，剴剴失去了寶貴的生命….剴剴戰士則手製一份珍貴的禮物「白色聖誕樹」，樹上掛滿卡片充斥對他的思念，大家不約而同祈禱「法院重判兇手，真正守護孩子安全」，這棵樹已送上陽明山。

剴剴案纏訟近2年，一審重判惡保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，但對聲援民眾而言，卻遠遠不夠。二審今天趕在聖誕節前進行最終辯論，上百名剴剴戰士早早就集結在高院門口聲援，即使寒風凜冽仍未散去，而高院門口更矗立一顆白色聖誕書，上面掛滿卡片。

卡片上寫著，「剴剴小寶貝，希望在天上有滿滿的愛，沒有痛苦，只有快樂，在天上當個快樂的小天使，祈禱重判兇手，加重刑責，希望法官能真正守護孩子安全。」

「剴剴，這棵聖誕樹是給你看的喔！可愛、純潔很適合你，要開心快樂呦。」

「Dear 剴剴！這裡有很多哥哥姐姐來為你說話，雖然你可能不會為自己說話，但是我們都會為你努力，你在天上要好好的，希望菩薩保佑大家，一定要讓壞人得到重判（死刑），因為他們真的不值得原諒。」

剴剴戰士說，今天已將聖誕樹送到陽明山陪伴剴剴，不只是有小孩的爸爸媽媽來聲援，也有不太會寫字的孩子「用注音符號聲援剴剴」。

在剴剴過世兩周年前夕，高院召開辯論庭。公訴檢察官馬中人一開庭就難過地說，過兩天就是聖誕夜，本來是平安夜，但兩年前，一個1歲10個月又13天的孩子失去了他寶貴的生命，大家都知道他是誰，但只能稱他為「A童」。

馬中人說，他有著遍體麟傷的外觀，從頭到腳，檢察官當時發現他身體瘀腫，開始沒日沒夜的偵查。正常人的血液會在血管，但他卻在血管外淤積血液，因血液、組織液沒辦法留在血管，他是缺血而死…

在檢察官幫A童聲張正義的同時，在法庭外的聖誕樹上，他再也不是法庭上的「A童」，他有一個大家耳熟能詳的名字「剴剴」。

