剴剴從白胖童變滿身傷 兒盟前執行長出庭辯「行政流程需精進」...法官痛斥：客套話

1歲半男童剴剴遭惡保母虐待致死，負責媒介孩童與保母的兒福聯盟社工陳尚潔未確實訪視紀錄、便宜行事，被依過失致死等罪起訴，台北地方法院18日開庭審理，本日傳喚時任兒福聯盟執行長白麗芳作證，白麗芳當庭證稱，剴剴案發生後，兒盟行政流程上「有需要精進的地方」，但對法官問陳尚潔、兒福聯盟有無疏失始終不正面回答，僅說刑事責任要交由法院判斷，讓法官無奈表示：「這些是客套話」。

白麗芳作證部分，先由陳尚潔辯護律師進行主詰問，辯護律師問道，像剴剴這樣的收出養兒童到保母家短期安置，兒盟會有不預約訪視制度嗎？白麗芳回答，兒盟的目標在了解孩子受照顧的狀況，不管是到保母家、寄養家庭或安置機構，都是採取預約訪視，「因為我們把照顧者當合作夥伴，所以不會用監督或突襲檢查的方式。」

辯護律師又問道，案發前，兒福聯盟的社工是否有接受過兒虐辨識課程？白麗芳表示有，每個新進社工都被要求有基礎3小時的課程，但隨著傷勢辨識日益困難，未來也需要在這塊上投入更多醫療資源，同時她也表示，兒虐辨識對所有社工都不容易，衛福部這幾年在全台成立兒虐醫療中心，因為需要一批更專業的醫療人員，來鑑定傷勢，兒童保護醫療中心也要成立群組，才能將傷勢及時回傳判讀。

此外，白麗芳也指出，像剴剴這樣的出養童，跟一般孩子會有很大差別，像有些出養童可能面臨媽媽在孕期吸毒等先、後天不利因素，一半以上會出現身心狀況、情緒問題，到了新環境可能會有退化、食慾改變、撞頭等行為。

輪到檢方詰問，公訴檢察官問白麗芳的工作內容，白回答，兒福聯盟有400多人，執行長底下還有一級主管，主要工作要負責董事會、對外修法倡議及記者會等等，因此沒辦法清楚了解個別社工工作狀況。

而過去來作證的兒福聯盟長官、督導都強調兒福聯盟的訪視以及選保母的重點放在是否配合出養程序，對此白麗芳給出解答，如果社工真的媒合到收出養家庭，可以跟收養人收取費用，收費標準會跟衛福部核報。

檢察官問道，以白麗芳長達33年的社工經驗，有服務過被合格保母虐待過的小孩嗎？記憶中不確定，比較多的是被原生父母虐待，由政府轉介的受虐童。

再次被問到不預約訪視問題，白麗芳回答，因為我們是民間團體，缺公權力，也是因為把保母當作合作夥伴，不會採取突襲檢查方式。如果已經將孩子放在保母家，當然求穩定。

緊接著，受命法官胡原碩問道，剴剴原本是個白白胖胖、笑容滿面的孩子，9月交給劉保母後卻出現大片瘀傷，10月開始精神萎靡，11月1個晚上掉了3顆牙，落差非常巨大，是否可以認定這個孩子受到不妥善的照護？

白麗芳思考了一下表示，這個案子她沒有實際參與，無法推論，每個人當下決定都有很多考量，經過她事後了解，當孩子有這些狀況時去看小兒科、掉牙去看牙醫，可以由有醫療專業的人判斷。

由於白麗芳不斷逃避問題，法官鍥而不捨繼續追問，以社工受到的教育訓練，一個孩童出現這麼大的落差，到底該做些什麼？白麗芳回答，要跟督導討論，也需要時間蒐集訊息，法官隨即打臉 ：「9月到11月已經蒐集很久了喔！」

隨後，法官續問，一個孩子到底要出現什麼樣的狀況，收出養社工才會覺得有通報義務？白麗芳瞬間語塞，隨後陷入一段很長的沉默，才慢慢說道，「我沒有辦法幫當時狀況回答，但依照以往慣例，要有明確證據覺得孩子可能受虐，才應該要通報，但要有明確證據。」

被問到究責部分，白麗芳認為，此案發生後，兒福聯盟社工、督導，整個體系都要精進，但刑責上的疏失要交給法官判定，法官這個回答非常不滿意，駁斥：「不要再講客套話。」，見法官疑似動怒，白麗芳又說，「對我來講，要改善跟疏失有兩層次，要改善代表做得不夠好，但跟疏失是兩個層次。」

