剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉

社工工會24日在衛福部前召開記者會，針對男童剴剴因遭保母虐待不幸離世的悲劇省思，指出兩年過去，仍有許多相關制度沒有根本重新檢視，希望政府能夠為剴剴道歉，並承擔制度崩壞的責任。圖為志工獻上白色花朵悼念剴剴。（王英豪攝）

1歲多男童剴剴在出養階段遭保母虐死，輿論將矛頭指向社工未盡監督訪視責任。24日是剴剴的忌日，近30名社工集結在衛福部前，手持白玫瑰和百合悼念，高喊「政府要道歉、國家要改變」，盼政府承擔制度崩壞的責任，停止讓第一線社工成為社會情緒的出口。

民國112年12月24日，剴剴在出養期間遭保母虐待致死，引發社會震驚。台北市社工職業工會副理事長沈曜逸說，這場悲劇讓社工界省思，台灣兒少權益未被重視，希望政府為剴剴向社會公開道歉，並承擔制度崩壞的責任。

台北市社工職業工會理事廖貽得指出，政府在剴剴案後宣稱已有許多精進社會安全網的策略，實際上卻讓第一線社工疲於進行調查和評估；社會安全網不能只靠「政策亮點」補破網，要系統性思考及通盤改革。

花蓮縣社工職業工會理事黃浚嘉說，出養階段的孩子未被納入正式的安置體系，在制度隙縫中失去應有的照顧保障，顯示出政府未實質承擔「國家親權」角色，讓孩子在安置過程中頻繁轉換環境而累積創傷風險。

「社工不是問題根源，卻成為社會情緒出口。」廖貽得指出，社工站在政策的最末端，協助政府解決問題，縫補政策承接不住的破口，甚至成為政府的代罪羔羊。當制度無力接住這些孩子，社會的不安持續蔓延，亟需政府真正的改革和資源投入，才能停止悲劇重演。

衛福部社家署長周道君表示，對於剴剴案非常傷痛、極度遺憾，並已全面檢討收出養流程，過去是由收出養機構評估並媒合，案發後調整為須經地方政府認定；出養期間如需安置，也改由地方政府統一處理。