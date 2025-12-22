剴剴惡保母致歉 挨轟開庭睡覺

男童「剴剴」遭虐死案，二審台灣高等法院22日進行最後審理、辯論終結，上百位民眾到場舉標語聲援。（陳俊吉攝）

北市1歲男童「剴剴」遭虐死案，保母姊妹劉彩萱、劉若琳一審各被判處無期徒刑、18年徒刑，二審台灣高等法院22日開庭，檢方斥責2人以虐為樂，請求重判，劉彩萱最後陳述時，哽咽地向法官鞠躬道歉說對不起，劉若琳則對判刑說沒有意見。審判長廖建瑜說，本案辯論終結，民國115年1月27日上午9時30分宣判。

藝人郁方昨也前往高院聲援，她盼能還給剴剴一個公道，她語帶哽咽地說，保母應該判「唯一死刑」，如果要讓台灣社會邁向一個光明、沒有陰暗角落、沒有受虐兒的社會，這件判決非常重要，希望法官能夠重視剴剴案對台灣社會的影響。

劉彩萱在112年受兒福聯盟委託臨時代養剴剴，姊妹倆被控虐打剴剴，每天只以爬滿蟑螂的紙杯裝廚餘、燒焦物餵食，致剴剴被照顧不到3個月，體無完膚死亡。一審台北地院國民法官法庭將劉彩萱判無期徒刑，劉若琳雖非主要照顧者，但她附和劉彩萱未加以阻止，從中獲得優越感，判18年，上訴後，高院昨進行長達9小時的言詞辯論程序。

公訴檢察官論告說，再過2天就是12月24日平安夜，但是112年12月24日凌晨，1歲10月13天大的剴剴卻因此失去生命；劉彩萱說「看他不順眼」、「又打他」、「我有修理他」、「我怕我又失手打暈他」等語，而劉若琳是唯一可阻止劉彩萱的人，卻沒有阻止反而參與加入綑綁剴剴，甚至故意刮傷他頸部，2人共犯以虐取樂，犯行明確，一審判決沒有違誤。

檢察官敘述剴剴被虐過程，旁聽民眾包含郁方等多人哭泣出聲，不停拭淚。劉彩萱在最後陳述時，起身向合議庭3名法官鞠躬，她哽咽表示，「感謝大家，對不起」，會持續請律師積極和家屬談賠償，她也會盡能力所及賠償，但她在陳述時，旁聽民眾聽不下去，怒嗆「妳剛還在睡覺！」劉若琳則說對於二審如何判，沒有意見。