「剴剴戰士」上街怒嗆虛偽 廢死聯盟「尊重」：拒絕用「殺」回應暴力
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
「剴剴案」引爆全民怒火，一審判決保母姊妹分別為無期徒刑及18年徒刑，日前二審辯論終結，訂於1月27日宣判。兒少守護行動團體近日也號召百人遊行，喊出「護兒少、反廢死」、「虐殺兒童天理不容」、「廢死聯盟假仁假義」、「支持廢死就是虛偽」等口號，盼嚴懲凶手。對此，「廢死聯盟」則發布聲明，喊話從源頭守護兒少，拒絕用「殺」回應暴力。
廢死聯盟表示，針對11日「剴剴戰士」發起的集會遊行，廢死聯盟非常認同其中「護兒少」的訴求。支持廢除死刑的人，同樣有許多身為父母或是家中有兒少的家庭，他們對於兒虐事件同感痛心，可以理解參與遊行民眾擔心小孩受害的心情，也希望類似兒虐事件不要一再發生，因此尊重這樣的行動，也感動於台灣人願意不分彼此站出來為兒童權利發聲。
廢死聯盟指出，台灣已經算是犯罪率非常低的國家，然而共同生活在這個社會中，難免還是可能遇到各種犯罪事件，成為受害者與加害者，唯有一個公平、公正、透明的司法制度，以及完善的被害人保護制度，才能保障每一個人。在司法程序上，檢察官必須謹慎蒐證、調查，有足夠的證據才能起訴嫌疑人；被判有罪之前，被告必須有辯護律師的專業協助，才有能力面對司法審判；而法官必須根據證據，依法進行公平審判，必要時，可以指揮進行調查、鑑定或者傳喚專家前來作證。這些程序，都是為了確保客觀公正的判決。
廢死聯盟續指，除了司法程序運作之外，《刑事訴訟法》於2019年修法新增被害人訴訟參與的規定，提升被害人在訴訟程序中的主體性。在被害人家屬、人權團體、法律團體及跨黨派立委的共同努力下，台灣於2023年大幅翻修《犯罪被害人權益保障法》，強化了經濟補償與生活重建，更透過法律扶助與資訊告知的完善，實質協助被害人度過難熬的訴訟過程。
廢死聯盟坦言，雖然制度仍有改善空間，但近十幾年來台灣在犯罪被害人保障制度上確實有所進展，而廢死聯盟成立以來也相當關注犯罪被害人權益，陸續參與不少政策層面的溝通與推動，包含引介歐盟、美國、日本與韓國的相關制度與經驗，促成與台灣實務界的交流。我們願意在能力所及與社會各界共同推動相關保障。
廢死聯盟認為，完善的制度才能減少犯罪的發生，才能減少無辜的人受害。完善的制度包括真正有教化和矯正功能的監所，出獄的人有機會更生，不至於再走回頭路；完善的社會福利制度才能接住即將掉入社會角落的兒少。這些「完善」都不是死刑可以達成的，必須要社會大眾的關心與監督、立法者制定合宜且有遠見的法律，以及政府必須落實相關的政策。為了理解犯罪成因、理解這些犯下重大案件是什麼樣的人，以及希望提出具體的政策建議給政府，廢死聯盟近期也發表《死刑定讞和無期徒刑收容人訪談計畫》報告。
廢死聯盟強調，從來沒有主張犯罪的人不用受罰。要處罰做錯事的人，要讓犯錯的人面對自己的錯誤，希望他們能反省、懺悔以及彌補，因此除了要制定一個罪刑相當且符合比例原則的刑罰制度，也需要落實前面所說的公平、公正且透明的司法制度，直言死刑是剝奪性命的刑罰，等於是全民授權給國家處決人民的權力，一旦執行錯誤就無法挽回倡議廢除死刑，只是拒絕讓國家擁有這麼大的權力，要求國家不要用「殺」來解決問題，如果國家以為用殺就能解決問題，那麼跟殺人犯的邏輯有什麼不同？
廢死聯盟呼籲，大家冷靜思考，真正有權責能夠保護兒少的，不就是這些利用死刑來博取聲量的政治人物嗎？如果共同目標是保護兒少，就不要陷入政治人物設定「解決不了社會問題，就解決廢死聯盟」的假議題。聯盟與所有關心兒少權益的公民在「守護生命」的初衷上是完全一致的，同樣不忍見到任何孩子受苦，也不忍看到任何孩子淪為罪犯，因此堅持要從源頭解決犯罪，而非僅靠最末端的刑罰，而解決問題前先要了解問題癥結，規劃出對症下藥的政策，不是尋找一個代罪羔羊。
廢死聯盟重申，反對死刑是認為每一個生命都是平等的，國家沒有權力殺人，而且國家有責任努力建構完善的制度來保護人民、預防犯罪。廢除死刑，是為了讓國家承擔起這個艱難卻更根本的責任，而非模仿犯罪者的邏輯，用殺戮來回應暴力。
家長團體「聲援剴剴」 萬人集結凱道要求終結兒虐
「剴剴條例」藍白聯手三讀通過 綠轟恐「條文打架」
保母劉彩萱判無期 剴剴網路媽媽群籲持續改革兒保
