「剴剴戰士」不滿判決！廢死聯盟拋聲明：國家沒權力殺人

幼童剴剴虐死案引發全台民眾憤怒，廢死聯盟於1月14日發表聲明，回應了針對其立場的批評。該案件目前二審辯論已結束，宣判日定於1月27日。針對兒少守護團體的抗議行動，廢死聯盟表示理解並尊重他們對於保護兒童的訴求。

在幼童剴剴虐死案引發全台民眾憤怒的背景下，廢死聯盟於1月14日發表聲明，回應了針對其立場的批評。 （圖／翻攝自台灣廢除死刑推動聯盟 TAEDP）

廢死聯盟指出，儘管制度仍有改善的空間，但台灣在犯罪被害人保障制度上已有所進展。他們強調，完善的司法制度不僅要保障被告的權利，也要保護每一位公民，並確保公平審判。

聯盟重申，反對死刑是因為認為每個生命都是平等的，國家不應該擁有處決人民的權力。他們呼籲社會應該關注制度建設，以避免未來再發生類似的兒虐事件，而不是單純依賴死刑作為解決方案。

廣告 廣告

他們的聲明中強調，應透過教育和社會福利制度來預防犯罪，而非以暴力回應暴力。廢死聯盟希望能與所有關心兒少權益的公民共同努力，從源頭解決問題，而不是尋找替罪羊。

延伸閱讀

轉發「需要溫暖與信任」貼文 廢死聯盟執行長遭名醫嗆：又在講X話

廢死聯盟臉書被灌爆！執行長林欣怡爭議言論遭挖 16字洩心聲

廢死聯盟稱「殺錯不能回頭」 王世堅：崇尚北歐廢死制度就去移民