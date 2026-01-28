剴剴最後3個月如人間煉獄「惡保母卻沒判死」！律師曝「維持原判關鍵」嘆：我也覺得不夠重

剴剴案二審宣判這天，高院外湧現不少抗議民眾。圖／攝影董孟航

震驚社會的1歲男童「剴剴」虐死案進入二審審理，高等法院27日宣判，保母姊妹劉彩萱無期徒刑及褫奪公權終身、劉若琳18年有期徒刑，由於2人犯行極度惡劣，因此未被判死一事也讓眾多民眾憤慨不已。對此，經常針對時事發表看法的「法老王」律師王至德直言，雖然他同樣認為「判得不夠重」，但也無奈表示，在法定刑責的限制下，其實已無判處死刑的可能。

王至德指出，其實二審法官也認同劉氏姊妹在剴剴生命的最後3個月裡，完全將其視為宣洩情緒與取樂的工具，讓剴剴於飢餓、寒冷、綑綁、毆打與恐懼中度過，生前所受身心痛苦遠超一般成年人所能承受，因此維持有罪判決：「我知道有的人會嫌這個刑期不夠重，我知道，我也覺得不夠重。」

廣告 廣告

劉彩萱被判處無期徒刑。圖／攝影李智為

王至德也直言，以目前的司法實務來看，劉彩萱很難被判死刑的原因，是因檢察官並沒有針對劉彩萱的部分上訴，反倒是劉彩萱有上訴，換言之，在檢察官沒有上訴的情況下，被告上訴只可能會獲得好處或是原審沒有改變，但並不會讓被告的判刑變得更重，所以劉彩萱第二審不會被判死。

由於此案是國民法官案件，基於國民法官制度的精神，由職業法官組成的第二審合議庭原則上會尊重一審判決，因此二審維持原判有期徒刑18年，也算意料之中。另外，由於一審的國民法官認定保母是「凌虐致死」而不是「殺人罪」，而「凌虐致死」的最重刑度只有無期徒刑，因此即便檢察官上訴，劉氏姊妹也不可能被判死刑。

劉若琳被判處18年有期徒刑。圖／攝影李智為

不過，王至德坦言，他內心也覺得對於劉氏姊妹的判刑其實不夠重：「對於一個成年人施加各種凌虐來剝奪他的生命的行為還不足以判處極刑，但是對象是個不到2歲的幼童呢？難道這樣還不夠嚴重嗎？」王至德認為，劉氏姊妹並沒有精神相關疾病，純粹是在自由意志下所做出虐待剴剴的殘忍行徑：「也就是在她們可以選擇是否要凌虐剴剴的時候，她們選擇『Yes』！還不夠泯滅人性嗎？」

★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。



回到原文

更多鏡報報導

剴剴案二審維持原判！郁方砲轟廢死團體：你們該被廢死掉 泣不成聲嘆「世界還有真理嗎」

惡保母虐童二審維持無期、18年 剴剴外婆心碎發聲：一輩子的痛

剴剴「體溫剩24度」虛弱斷氣...急診醫親曝救命過程 打臉惡保母溢奶說

年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕