剴剴案二審今宣判！保母姊妹拒出庭 一審曾哭喊「我錯了」

引發社會譁然的1歲男童剴剴遭保母凌虐致死案，高等法院預計於今（27）日上午9時30分進行二審宣判。

一審台北地方法院國民法官法庭依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，重判保母劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，妹妹劉若琳則判處有期徒刑18年。據了解，兩人皆已向法院表明今日不會出庭聆聽宣判結果。

一審認定「以虐取樂」惡性重大

檢方起訴指出，劉彩萱與劉若琳均為兒福聯盟待出養兒童保母。2023年8月，劉彩萱與剴剴外婆簽署托育合約，自同年9月1日起以每日1000元代價全天照護剴剴。

然而在照顧期間，劉姓姊妹多次以布條綑綁剴剴四肢，甚至強迫其裸體罰站、一天僅餵食一次，若剴剴不從即施以毆打、怒視與大聲喝斥。直到同年12月24日凌晨，剴剴陷入無意識狀態，緊急送醫後仍宣告不治。

一審合議庭審理認為，劉姓姊妹手段兇殘，甚至有「以虐取樂」之嫌，惡性重大。考量兩人參與程度不同，且迄今未與家屬達成和解，評估其復歸社會可能性分別為中等與中上，因此分別量處劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年。

曾當庭爆哭認錯 二審結果備受關注

案件上訴至高等法院後，日前已辯論終結。回顧一審最後陳述時，劉彩萱曾當庭爆哭表示：「對不起，很抱歉我錯了，我會勇敢承擔所有錯」；劉若琳則僅冷淡回應「我無話可說」。

今日上午9時30分，高等法院將針對此案做出二審宣判，各界高度關注司法能否維持重判，為逝去的剴剴討回公道。

