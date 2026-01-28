剴剴案二審判決出爐！惡保母姊妹「仍無死刑」 律師揭原因嘆：不夠重

社會中心／彭淇昀報導

備受社會關注的「剴剴案」二審昨（27）日前宣判出爐，高院判處惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹，維持一審無期徒刑、18年徒刑。對此，「法老王」律師王至德表示，受限於一審定調的罪名為「凌虐致死」，而不是「殺人罪」，最重的刑度只有無期徒刑，就算檢察官上訴，保母姊妹也還是不可能被判死刑，因為最重只有無期徒刑，「不過我覺得不夠，就只是覺得」。

「剴剴案」二審判決出爐，高院判處惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹，維持一審無期徒刑、18年徒刑。（圖／資料照）

律師王至德在臉書發文分析，剴剴案二審宣判出爐，維持原判，第二審法官也認同劉氏姊妹完全將剴剴視為宣洩情緒與取樂的工具。剴剴在生命最後三個月中，長期處於飢餓、寒冷、綑綁、毆打與恐懼之下，生前所承受的身心痛苦，已遠超一般成年人所能承受，因此二審維持有罪判決。

回顧一審判決，劉彩萱遭判處無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳則被判處18年有期徒刑。王至德坦言，他知道社會上有不少人認為刑期不夠重，「我知道，我也覺得不夠重」。

王至德指出，以目前司法實務來看，劉彩萱幾乎不可能被判處死刑，主因在於檢察官並未就劉彩萱的部分提起上訴，因此二審法院依法不能判得更重。反而是在被告自行上訴的情況下，只可能對被告有利或維持原判，不可能加重刑度，因此劉彩萱在二審不會被判死刑。

至於檢察官僅針對妹妹劉若琳的量刑上訴，王至德指出，理論上二審確實有可能判得更重或更輕，因為劉若琳本人也有上訴，但由於本案屬於國民法官案件，基於國民法官制度的精神，二審由職業法官組成的合議庭，原則上會尊重一審國民法官的判決。

王至德直言，如果二審可以輕易推翻國民法官所作成的判決，國民法官制度恐怕形同被架空，也無法達成讓判決更貼近國民感情的目的，因此二審維持18年有期徒刑，「算是意料之中」。

不過，王至德也明確表達個人感受，認為判決並不算重。他指出，現行實務中，即便是剝奪一名成年人的生命，也幾乎不會判處死刑，但本案的對象卻是一名不到2歲的幼童，難道還不夠嚴重？

王至德進一步指出，這對保母姊妹並沒有精神方面的問題，而是在自由意志下做出殘忍行為，「也就是在她們可以選擇是否要凌虐剴剴的時候，她們選擇了『Yes』」，他質疑，這樣的行為難道還不夠泯滅人性？

不過，王至德也強調，依法論法，一審國民法官已認定本案屬於凌虐致死，而非殺人罪，法定最重刑度僅能判處無期徒刑，因此即便檢察官上訴，也不可能判處死刑。

他最後表示，從法定刑度來看，主要動手的劉彩萱被判處最重的無期徒刑，次要犯罪者劉若琳判處18年有期徒刑，「的確是很重了」，但他仍直言，「不過我覺得不夠，就只是覺得」。

