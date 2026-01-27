剴剴案二審判決出爐 滿志剛提「三不」呼籲制度改革

台北市松山信義區市議員參選人滿志剛27日呼籲政府落實「三不」機制，避免虐童案再發生。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳因虐死1歲大的男童剴剴，一審分別遭國民法官判刑無期徒刑、18年，檢辯雙方不服提出上訴，台灣高等法院今（27）日駁回上訴，維持一審判決。對此，台北市松山信義區市議員參選人滿志剛強調，這不只是一起司法案件的結果，而是社會必須正視，「我們到底有沒有真正把孩子放在最優先的位置？」

滿志剛表示，剴剴只是一個才一歲多的孩子，他沒有能力求救，沒有選擇照顧者的權利，只能把生命完全交到大人手中。結果制度失靈、監督失守，最終讓一個無辜的孩子，在本該最安全的托育環境中離開這個世界。

滿志剛指出，自己是雙寶爸，每天出門前，孩子都會抱著自己說「爸爸今天幾點下班？」那個畫面，大家都懂。正因為懂，才無法接受有人對孩子施以長期虐待，卻還有人替加害者喊冤、替廢死辯護。

滿志剛說，反對廢除死刑，不是為了報復，而是為了替那些再也沒有機會長大的孩子，守住社會最後一道底線。對於像剴剴案這樣，情節重大、行為人長期施暴、毫無憐憫的案件，如果連最嚴厲的刑罰都不存在，「那請問我們要如何向下一個孩子保證，他的生命是被重視的？」

滿志剛表示，這起案件，也不只是「壞人很壞」這麼簡單。從媒介托育、社工訪視，到主管機關的追蹤機制，層層失守，才讓悲劇一路發生、無人攔下。剴剴已經回不來了，但能不能讓他的離開，至少換來一個不再讓孩子孤單受害的台灣？

滿志剛強調，身為一個父親，也身為一位議員參選人，自己要說的很清楚：保姆資格審定，不能只審文書；訪視與稽查，不能流於形式；虐童零容忍，刑責不能再打折扣。這「三不」，是身為一個父親、也是身為一個準備站出來承擔責任的政治工作者，最沉痛、也最堅定的呼籲。

