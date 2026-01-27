剴剴案二審判決駁回上訴 維持劉彩萱無期、劉若琳18年

得知判決當下彼此緊緊相擁，到場的護兒團體持續聲援剴剴案，27日二審宣判，涉嫌施虐的保母姐妹上訴被駁回，姐姐劉彩萱依舊被判無期徒刑，妹妹劉若琳則維持18年刑期，全案可以上訴。

台灣高等法院行政庭長王屏夏表示，「原審法院並沒有偏見預斷，或者偏頗不公的情形，原審判決也沒有違誤或不當。」

拒絕聽判的保母姐妹2023年犯下兒虐案，受託照顧1歲男童剴剴，卻涉嫌長期凌虐，害得剴剴全身有40多處傷勢，釀成幼小生命死亡。儘管二審開庭，劉彩萱鞠躬致歉，但合議庭認定一審有國民法官共同審理做的判決，沒有偏見預斷，於是維持原判。

剴剴家屬委任律師曾宿明回應，「外婆的部分，那她希望透過律師這邊跟大家說明，她很抱歉她還是沒有辦法到場，因為她心裡還是沒有辦法放下，那只希望司法能夠還給弟弟一個公道，把惡人繩之以法，那她表示這是她一輩子的痛，也是一輩子帶著虧欠跟贖罪的心態在度日。」

被害家屬律師傳遞剴剴外婆心聲，字字句句充滿懊悔與不捨，希望這次的血淚教訓，能夠喚起社會對兒少的重視，但後續的相關求償，外婆不具提告資格，犯罪被害補償金則被剴剴生母申請，已遭北檢駁回，認定她未盡人母責任。

兒少守護行動團體發言人Julia認為，「我想今日這個結果，雖然不是最完美的，但已經是我們最不愧對剴剴的結果了。這過程當中，哭過、氣過、覺得憤慨，所以每一個人依然堅持站在這裡。」

面對判決結果，劉彩萱的委任律師表示，將收到判決書後再研議是否上訴，但涉案保母姐妹不僅涉犯剴剴案，也另涉虐待其他2名幼童，正在台北地院審理。而同樣在剴剴案被另案起訴的兒福聯盟陳姓社工，被指控未善盡監督訪視，預計在29日繼續開庭審理。

