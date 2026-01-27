剴剴案二審宣判！法官轟保母「以虐取樂」判無期徒刑

男童剴剴遭虐死案，今天（27日）二審宣判，維持一審判決，保母姊劉彩萱無期徒刑，妹妹劉若琳18年徒刑。（圖／東森新聞）





男童剴剴遭虐死案，今天（27日）二審宣判，維持一審判決，保母姊劉彩萱無期徒刑，妹妹劉若琳18年徒刑。高院炮轟姊姊劉彩萱，凌虐方式五花八門、以虐取樂！面對二審宣判，剴剴外婆委由律師發聲，說這是她一輩子的痛，她會帶著虧欠跟贖罪的心態度日，希望司法可以給剴剴公道。

聲援剴剴案民眾：「謝謝法官，謝謝檢察官。」

保母姊妹聯手虐死剴剴，高院合議庭，二審駁回上訴原持原判，劉彩萱同樣是無期徒刑，劉若琳有期徒刑18年，剴剴戰士都哭了。聲援剴剴案藝人郁方：「剴剴是弱勢中的最弱勢，如果我們沒有人拿出正義，幫他說話的話，這世界還有真理嗎。」

廣告 廣告

畢竟保母姊妹犯案時，兒童致死最重刑度，就是判無期徒刑，儘管劉彩萱在最後陳述，有向法官鞠躬道歉，但當時還有旁聽民眾目睹，劉彩萱道歉之前，還有在法庭上睡覺。台灣高等法院行政庭長王屏夏：「認為原審法官並沒有偏見預斷或者偏頗不公的情形，原審判決也沒有維護或不當。」

高院法官轟保母姊姊劉彩萱將剴剴視為宣洩情緒的工具，在短暫的3個月間，反覆而密集的凌虐剴剴，凌虐方式五花八門以虐取樂，她還傳照片給妹妹劉若琳，評論凌虐後的心得，雖然劉彩萱有社會復歸可能性，但仍處無期徒刑，對此剴剴外婆也委任律師發聲。剴剴外婆委任律師曾宿明：「她很抱歉她還是沒辦法到場，因為她心裡還是沒辦法放下，表示這是她一輩子的痛，也是她一輩子帶著虧欠，跟贖罪的心態在度日。」

法界人士也分析，保母家人的訴訟策略是棄車保帥也就是保妹妹，因為姊姊劉彩萱是由法扶律師辯護，也已經認罪，妹妹劉若琳則是聘請3名大律師，跟姊姊切割，但一、二審仍被判18年，兩姊妹終究得為自己的殘忍，付出代價。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

剴剴遭虐死二審維持重判！保母姊無期徒刑、妹18年

快訊／剴剴案二審維持原判！高院說話了：原審無違誤

獨家／超狂郁芳高院挺剴剴 36萬愛馬仕當墊板簽名

