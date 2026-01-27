剴剴案二審宣判！郁方現身痛批「廢死團體不需要存在地球」：該被廢死掉

記者趙浩雲／台北報導

郁方現身力挺剴剴案。（圖／翻攝自臉書）

藝人郁方今（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。判決結果出爐後，劉采萱被判無期徒刑、劉若琳判處18年徒刑，維持一審結果，郁方隨後在社群發文情緒激動，直言昨晚因擔心判決結果而焦躁失眠，更痛批「這個地球上最不需要存在的，就是廢死團體」，相關言論引發關注。

郁方透露，自己一整夜翻來覆去無法入睡，擔心若結果輕判，將辜負這兩年多來所有「剴爸剴媽」為案件奔走的努力。她坦言遺憾未能及時進入法庭聆聽宣判，抵達法院時只聽見現場支持者爆出歡呼與掌聲，得知判決結果後情緒潰堤。

廣告 廣告

對於判決內容，郁方表示，劉采萱無期徒刑「就算20年後假釋出獄也80歲了，等同死刑」，而劉若琳判18年，直言希望兩人能在獄中好好反省自己的行為。她痛斥被告行徑不僅讓家族蒙羞，也讓孩子在學校抬不起頭，甚至語重心長表示，若台灣從少子化走向零子化，「他們絕對是罪魁禍首」。

郁方與公益辯護律師。（圖／翻攝自臉書）

郁方也向法官與辯護律師致謝，轉述律師說法，指出這是其執業20多年來遇過最殘忍的案件之一。她坦言，雖然原本期盼被告判處死刑，但對於目前結果「雖不中，亦不遠矣」，仍認為正義已部分實現。

她同時感謝來自海內外、彼此素未謀面的志工們，兩年多來憑著鋼鐵般的意志出錢出力，只為替剴剴討回公道，感性表示「正義不是不到，只是遲到」，並形容法律是人世間最後一抹良心。

貼文最後，郁方言辭激烈點名「廢死團體」與部分兒福相關單位，直言這些團體「最不需要存在」，甚至喊話應該透過公投處理相關問題，並祈禱剴剴在天上能感受到世間仍有這麼多人愛他。相關發言曝光後，也在網路上掀起正反兩極討論。

更多三立新聞網報導

霍諾德攻頂101！賈永婕呼籲「不要硬上窗框、玻璃小姐」遭罵翻：粗俗

曹西平乾兒子女友曝光「超越血緣親情」 一家三口幸福合照成追憶

強忍悲痛主持曹西平告別式！男星忍到最後「情緒潰堤痛哭」龍千玉攙扶

牽絆半輩子！曹西平下樓買煙相遇乾兒子 「手錶測人品」內幕曝光

