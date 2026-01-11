剴剴案二審將判決 兒團遊行反廢死

1月11日是司法節，兒少守護行動團體號召數百人在台北市舉辦「護兒少，反廢死大遊行」，除了訴求剴剴案的劉姓保母姊妹應判處死刑，也將矛頭指向長期主張廢死的廢死聯盟。（黃世麒攝）

剴剴案持續延燒，各界對即將出爐的二審判決都相當關注，兒少守護行動團體與生命權平等協會昨舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，呼籲政府與立法機關正視多數民意，回歸以被害者權益與社會安全為核心的司法價值。

兒少團體指出，近年來重大兒童虐待與隨機殺人案件頻傳，多起涉及兒少的重大暴力犯罪，判決結果與社會期待出現嚴重落差，引發社會對司法公正性與社會安全感的高度質疑。此外，死刑判決長期停滯未執行，已使社會普遍感受到「實質廢死」的狀況，若刑責無法反映犯罪惡性，將直接動搖社會對司法制度的信任，也讓兒少安全承擔難以回復的風險。

廣告 廣告

兒少團體要求，針對重大兒童傷害或死亡案件不得輕判，加重對性侵害兒童罪犯的刑罰，同時也要全面補強兒童保護制度，防止悲劇一再發生，且受害者人權應優先於加害者人權，而非長期失衡地傾向保障加害者權益。團體強調，司法制度不應與社會期待嚴重脫節，呼籲立委勿以「國際潮流」作為卸責藉口。

社團法人高雄市中華公益事務發展協會也發起「反廢死大遊行」，號召民眾站上街頭，一路到中央公園宣講再到高雄地院靜坐，沿途高舉「殺人償命、天經地義」等字眼布條，大喊「反廢死，要正義」。

協會總幹事施亦旋指出，在司法改革與刑事政策討論中，社會焦點卻逐漸集中於加害者的人權保障、可教化性及精神鑑定，反而忽略被害者及其家屬所承受的巨大痛苦，死刑的存在並非出於報復心理，而是針對蓄意、惡性且造成重大社會危害的犯罪，所設下的最後一道防線。