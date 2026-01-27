剴剴案二審結果出爐！ 惡保母姊妹仍維持「無期、18年刑期」

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐剴剴致死遭判刑。（資料畫面）

保母劉彩萱、劉若琳姐妹被控聯手凌虐1歲男童剴剴115天致死，引發社會譁然。一審認姐妹倆「以虐取樂」，各判處無期徒刑與18年徒刑，檢方及劉姓姊妹均上訴；二審高等法院今（27日）將上訴駁回，維持原判，全案仍可上訴。

「剴剴案」今（27日）進行二審判決，高等法院將保母劉彩萱、劉若琳姐妹上訴駁回，維持一審原判。最後辯論時，檢方請求維持保母劉彩萱無期徒刑、加重改判劉若琳，而劉彩萱在二審最後陳述時，向合議庭法官鞠躬，並哽咽道歉，強調會積極與剴剴家屬談和解、盡力賠償。

本案源於剴剴出生僅約3月時，因生母單親又涉案失聯、外婆也有年幼子女與剴剴的小姊姊要扶養，因此透過新北市府社會局辦理出養剴剴，委託兒福聯盟媒合收養家庭，等候期間，2023年9月1日起交給劉彩萱全日托育。

然而在照顧期間，劉姓姊妹多次以布條綑綁剴剴四肢，甚至強迫其裸體罰站、一天僅餵食一次，若剴剴不從即施以毆打、怒視與大聲喝斥。直到同年12月24日凌晨，剴剴陷入無意識狀態，緊急送醫後仍宣告不治。

一審合議庭審理認為，劉姓姊妹手段兇殘，甚至有「以虐取樂」之嫌，惡性重大。考量兩人參與程度不同，且迄今未與家屬達成和解，評估其復歸社會可能性分別為中等與中上，因此分別量處劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年。

