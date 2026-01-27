剴剴案二審維持原判決 劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年

引發全台高度矚目的兒虐事件「剴剴案」，高等法院今日二審宣判駁回上訴，維持一審判決，保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。

根據檢方調查，劉彩萱及劉若琳姊妹自2023年9月起照護剴剴，但在照顧過程中對其施以凌虐，導致剴剴因長期營養不良、身心狀況惡化而傷重不治。2025年5月國民法官法庭一審宣判認定，劉姓姊妹兩人均犯共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪。全案經上訴後，高院於去（2025）年12月22日完成言詞辯論、今日宣判。

廣告 廣告





更多公視新聞網報導

兒虐案受矚政院拍板加重刑責 判逾10年徒刑不得假釋

剴剴案監督疏失 監院糾正衛福部、雙北市府

保母姊妹虐死剴剴遭判刑 疑涉施虐2童已另案起訴

