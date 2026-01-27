剴剴案二審維持原判 判決書逾百頁創國審紀錄

（中央社記者劉世怡台北27日電）「剴剴」虐死案，高院今天仍判保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。高院說，原審國民法庭判決並無偏頗不公或違誤不當，駁回上訴；判決全文破百頁，則創國民法官案件紀錄。

「剴剴」遭虐死案二審審理期間爭點多，合議庭於判決中清楚說明，導致判決全文長達100多頁，創下目前國民法官案件中最長的判決紀錄，判決全文將於近日上網。

對此，台灣高檢署表示，等收到判決，再研議是否提起上訴。

廣告 廣告

二審台灣高等法院發言人王屏夏表示，「剴剴」遭虐死案宣判結果為上訴駁回，合議庭審理後認為原審法院並沒有偏見預斷，或是偏頗不公的情形，判決並沒有違誤或不當，因此駁回檢察官及被告劉彩萱、劉若琳上訴，維持原審所判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。還可上訴。

此外，劉彩萱、劉若琳羈押期間即將於1月31日屆滿，合議庭認為仍有羈押原因及必要，裁定自2月1日起延長羈押2個月。

全案緣於，劉彩萱於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，劉彩萱與妹妹劉若琳自同年9月1日起至12月23日，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地方法院國民法官法庭認為，劉彩萱、劉若琳2人犯罪動機以虐取樂，惡性重大危害甚鉅，且未與被害人家屬和解，社會復歸可能性為中或中上程度，判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳有期徒刑18年。

檢方僅針對劉若琳科刑18年過輕，提起上訴；劉彩萱、劉若琳對原審判刑全部上訴，案件由二審台灣高等法院審理。（編輯：蕭博文）1150127