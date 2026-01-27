社會中心／綜合報導

帶您關心1歲男童「剴剴」被惡保母凌虐致死案件，上午二審宣判結果出爐，上訴駁回，也就是維持一審原判，其中，施虐的保母劉彩萱，一樣被判無期徒刑、她的妹妹劉若琳則是18年有期徒刑。剴剴家屬沒有到場，但剴剴外婆律師轉達外婆心情，表示「這是她一輩子的痛」，讓人非常心疼。

十幾名"剴剴戰士"在高院門前手舉牌子、高聲歡呼，劉姓保母姊妹倆虐死1歲男童剴剴，二審宣判結果出爐，維持一審原判，保母劉彩萱無期徒刑，妹妹劉若琳18年徒刑，民間團體在外面一得知結果，互相擁抱哭泣。

廣告 廣告

剴剴家屬沒有現身，不過外婆律師到庭聽判，一得知法官維持原判，也卸下心中大石，轉達外婆心聲。

犯罪被害人保護協會律師曾宿明表示，主要是外婆的部分，她表示這是她一輩子的痛，也是一輩子帶著虧欠跟贖罪的心情在度日，她希望這案子這樣血淚的教訓能夠喚起社會對兒童的重視保護以及制度面的重新檢討。





剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年

惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）









回顧這起案件，檢方查出，2023年9月開始，劉彩萱對剴剴長達115天凌虐，包含餵食廚餘、身體對折塞入水桶、牙齒被打斷、全身多處骨折等等，非常駭人，導致剴剴身上多達42處傷口，最後傷重不治；妹妹劉若琳則是知情不阻止，保母姊妹的惡劣行徑，引發社會公憤。這次宣判除了民間團體來聽判，藝人郁方也親自到場，哽咽謝謝法官。





剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年

惡保母虐死剴剴案二審維持原判（圖／民視新聞）









原先預計到場的101董座賈永婕因為開會臨時喊卡。

至於之後會不會再上訴，就等後續結果，對於家屬以及關注本案的人來說，只希望能夠透過法律嚴懲保母姊妹，讓她們為此付出代價。





原文出處：剴剴案二審維持原判! 惡保母劉彩萱無期徒刑.胞妹18年

更多民視新聞報導

剴剴外婆傷痛難平、無法到庭聽判！ 律師代為轉達「是一輩子的痛」

頂大男遭計程車「怒丟包台64」4車輾過慘死！律師揭司機下場慘了

肉搜怒公布土城割喉案乾哥乾妹個資 男大生挨告遭判3月、緩刑2年

