剴剴案二審維持原判 洪婉臻：盼悲劇不再發生

台北市議員洪婉臻針對剴剴案提出質詢。(翻攝自洪婉臻粉專)

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】剴剴受虐案二審於27日宣判，法院裁定維持一審判決，將涉案保母姊妹分別處以無期徒刑及18年有期徒刑。台北市議員洪婉臻對此表示，判決雖是還原真相的必經過程，但逝去的生命已無法挽回，她強調遲來的正義並非守護孩童的終點，呼籲政府應從源頭健全社福制度與社會安全網，確保類似虐兒悲劇不再發生。

洪婉臻指出，看到宣判新聞的當下感觸良多，若受害幼童能生活在正常的環境中，現年應已近四歲。她認為，對於長期掛心此事的家長而言，這是一個沉重且必須銘記的日子，儘管司法作出了重刑判決，但仍有許多民眾認為懲處不足，且再重的刑期也無法還給受害者失去的人生，這反映出社會對於保護兒少安全的高度期待與焦慮。

回顧案發初期，洪婉臻表示自己身為母親與議員，是首位在議會質詢此案的人士，當時透過索取資料、進行調查並尋找真相，並與立法委員林月琴共同召開記者會揭露問題。她直言，那份心痛與憤怒至今難以忘懷，為受害者追討公道是成人最起碼的責任，但司法判決僅能算是還原事實真相，若制度不改，仍難以達到守護孩童的實質效果。

為防止悲劇重演，洪婉臻強調將持續發聲監督，推動社會安全網與社福制度的完善。她認為除了法律的嚴懲外，更重要的工作在於從源頭防堵制度漏洞，確保社福體系能即時發現並接住每一個身處險境的孩子。洪婉臻表示，唯有透過不斷的監督與體制改革，才能讓社會安全網真正發揮作用，使每一位孩子都能在健康、無虞的環境中成長。

