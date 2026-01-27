剴剴案二審維持原判 郁方嘆判太輕、痛批廢死團體

高等法院27日針對男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，進行二審宣判。法院駁回上訴，維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 高等法院今（27）日針對男童剴剴遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死案，進行二審宣判。法院駁回上訴，維持劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑。對此，藝人郁芳受訪時表示，社會普遍擔心會被輕判，不過現有判決已經是對「剴爸剴媽」最好的交代。她強調，雖然她覺得刑罰過輕，但理解台灣判死刑不易，並直言廢死團體是這個地球上最不需要的存在，同時感謝聲援團體與司法的努力。

針對高等法院維持原判，郁方表示，社會最擔心輕判，不過如今結果讓「剴爸剴媽」感到欣慰。她也感謝來自世界各地聲援的家長，並表示「如果

她也在訪談時哽咽表示，無期徒刑與18年有期徒刑判決對於家屬來說，仍然過輕。她坦言，在台灣要被判處死刑很困難，並直言在這個地球

我們沒有人拿出正義幫忙說話的話，這世界還有真理嗎？」上最不需要存在就是廢死團體，「你們真的該被廢除」。

郁方表示，如果剴剴在天之靈能夠真的感受到大家的愛的話，她希望今天他真的在他們現場跟我們一起聆聽這個判決。除此之外，她也希望劉彩萱、劉若琳能在監獄中能夠好好反省。郁方認為，如果台灣從少子化走向無子化，兩人將是最大幫兇。郁方也感謝所有素未謀面的「剴爸剴媽」一路以來的支持，並強調「剴剴會永遠是刻在我們心中的名字，謝謝大家。」

