剴剴案二審維持原判！郁方砲轟廢死團體：你們該被廢死掉 泣不成聲嘆「世界還有真理嗎」

震驚全台的男童「剴剴」遭虐死案，台灣高等法院於今（27日）上午進行二審宣判。合議庭認定一審國民法官法庭判決量刑妥適，裁定駁回上訴，維持主嫌劉姓保母無期徒刑、其妹劉若琳18年有期徒刑之判決。長期關注此案的藝人郁方今日親自現身法庭外，得知結果後與民間團體成員相擁而泣，現場氛圍極度沉痛。郁方在受訪時數度泣不成聲，更將矛頭直指廢死團體，憤怒痛批：「這個地球上最不需要存在的廢死團體，你們真的該被廢死掉。」

判決維持重刑並延長羈押

高等法院今日裁定維持一審原判，主嫌劉彩萱因犯下凌虐兒童致死、違反兒少法等罪，判處無期徒刑並褫奪公權終身；其妹劉若琳則判處有期徒刑18年。法官審理後認為，被告兩人對毫無反抗能力的幼童施加長期殘酷虐待，手段極其惡劣，且一審判決程序與量刑基準均無違誤。考量兩名保母羈押期限將於1月底屆滿，合議庭今日亦同步裁定自2月1日起延長羈押2個月，確保後續司法程序順利進行。

郁方現場潰堤痛斥廢死團體

得知判決結果後，藝人郁方在法院外情緒崩潰，泣不成聲地表示，雖然維持原判是給所有關心剴剴的人最好的禮物，但對於受害者家屬與大眾而言，這樣的刑度仍然太輕。郁方激動地質問：「如果我們沒有人站出來幫剴剴說話，這世界還有真理嗎？」她隨後怒火中燒，砲轟廢死團體「歲月靜好」是因為受害者家屬在負重前行，並直言這些團體才是地球上最不需要存在的組織，應當被社會所淘汰。

喚醒社會對少子化危機的警覺

郁方在訪談中也強調，剴剴是弱勢中的最弱勢，若司法不能還給孩子一個公道，將對台灣社會造成深遠打擊。她沉痛指出，台灣目前面臨嚴重的少子化問題，如果虐童惡魔得不到應有的嚴懲，導致社會走向「無子化」，這些兇手就是最大的推手。她最後向天上的剴剴喊話，希望孩子能感受到大家的愛，並要求保母姊妹在監獄中徹底反省其非人道的行為。

司法正義與未來制度改革

今日的二審判決書長達百餘頁，創下國民法官案件紀錄，顯示法院對此案證據與社會觀感的重視。雖然劉姓保母姊妹仍有上訴三審的權利，但今日二審維持重判，已被民間團體視為階段性的正義彰顯。全案後續關於兒福聯盟社工涉嫌偽造訪視紀錄之相關案件，仍由司法單位另案審理中，社會各界也將持續監督台灣兒少保護網的修補與落實。



