剴剴案二審維持重判！惡保母續押2月 高院打臉姊妹：原審無違誤

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳因為虐死僅有1歲大的男童剴剴，一審遭到國民法官重判，劉彩萱被判無期徒刑，劉若琳則被判18年。對此，檢辯雙方均不服，提出上訴，在歷經數月的審理以後，高等法院今日（1月27日）宣判上訴駁回，可上訴。高院認為，被告2人確有凌虐剴剴行為，核與卷內事證相符，並無違背論理法則及經驗法則，是被告劉彩萱 2 人上訴意旨指摘原審事實認定違誤，要無可採。

剴剴案一審於去年5月13日宣判，後續檢辯雙方均不服提起上訴，全案於同年的9月24日首度開庭。剴剴案二審部份，由審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁、受命法官文家倩組成的合議庭審理，最終於12月22日言詞辯論終結，當天劉彩萱也當庭向法官鞠躬表示道歉。

在經歷數月的審理以後，全案於今日上午9時30分宣判駁回上訴，認定劉彩萱、劉若琳均犯下成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，劉彩萱判處無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳判處18年有期徒刑，可上訴。

合議庭認為，原審認定劉姓姊妹 2 人確有凌虐剴剴行為，核與卷內事證相符，並無違背論理法則及經驗法則。是被告劉彩萱 2 人上訴意旨指摘原審事實認定違誤，要無可採。

合議庭審酌，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心培養剴剴安全及信任感，但確因剴剴無家屬前來探視關懷、主管機關亦未能有效發揮監督功能等，以自身優勢之權力支配關係，將剴剴視為宣洩情緒之工具，在短暫的 3 個月間，反覆而密集的以非人道之方式凌虐剴剴。

除此之外，劉彩萱還將凌虐剴剴之照片傳送予被告劉若琳，彼此交換、評論凌虐剴剴之心得，並不時夾雜嘲弄、辱罵剴剴之言語，從中獲得滿足，顯為以虐取樂，不應以剴剴有分離焦慮、不當行為等作為合理化其凌虐剴剴之藉口。

針對量刑部份合議庭認為，劉彩萱犯罪手段、犯罪所生損害較過往判決案件情形嚴重，雖有復歸社會可能但無從撼動無期徒刑之責任上限，故處無期徒刑。劉若琳犯罪情節同樣重大，參與程度較劉彩萱低，因此責任刑上限較劉彩萱低，劃定為19年，但考量到其復歸社會可能性屬中上，小幅下修為18年。

最後，被告劉彩萱 2 人羈押期間將於1月31日屆滿，合議庭認為2人仍有羈押原因以及必要，自2月1日起延長羈押2月。

