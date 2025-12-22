剴剴案二審開庭 民眾到場關注 (圖)

[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7

