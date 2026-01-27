剴剴案二審 主嫌維持無期刑
記者孫曜樟∕台北報導
震撼社會的「剴剴」受虐致死案，二審高等法院二十七日進行宣判。合議庭審理後認為，一審台北地方法院國民法官法庭的判決並無違誤，駁回檢察官及被告上訴，維持保母劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，其妹劉若琳有期徒刑十八年原判決。
民團群眾、藝人郁方在法院外獲悉判決結果高聲歡呼、相擁而泣，表示雖感刑度仍難完全平復家屬創傷，但感謝司法彰顯公義。
全案起於一一二年九月間，劉姓姊妹受託照顧一歲男童剴剴，卻在長達三個月期間施以非人道凌虐，導致男童於同年十二月二十四日死亡。
高院判決指出，劉彩萱與劉若琳皆為專業保母，自一一二年九月一日起負責照護被害男童。在受託期間，劉彩萱頻繁對男童進行毆打、辱罵，甚至將其四肢綑綁、遮蔽雙眼，命其僅穿尿布罰站或以不自然姿勢躺臥。此外，被告還以冷水為男童洗澡，並餵食磨成泥狀的隔夜飯菜或燒焦食物。劉若琳則在劉彩萱不在場或洗澡時，負責看管並持續執行凌虐。同年十二月二十三日晚間，男童出現嘔吐及活動力下降，經送醫急救後於翌日凌晨宣告不治。
高院合議庭在理由中嚴正指出，劉彩萱身為專業人員，見男童無家屬探視且主管機關監督失能，竟將毫無反抗能力的幼童視為宣洩情緒工具，甚至將凌虐過程拍攝紀錄並傳送予劉若琳，兩人互傳訊息嘲弄、以虐取樂，惡性極其重大。合議庭強調，被告辯稱男童有分離焦慮或不當行為，均不能作為其施虐的藉口。
法律適用方面，由於刑法第二百八十六條於男童死亡後曾二度修正，經比較新舊法，合議庭採納較有利於被告的行為時法，即一一三年七月三十一修正前規定，其法定刑不含死刑，故無量處死刑空間。高院審酌一審量刑理由，認為原審已充分考量國民法官之意見及各項量刑指標，劉彩萱縱有社會復歸可能，但其犯罪手段極其殘忍，仍應處以責任刑上限之無期徒刑；劉若琳則因參與程度較低，維持十八年徒刑。
此案二審判決書長達一百多頁，刷新了國民法官案件的紀錄。考量被告二人羈押期將屆，高院同時裁定自一一五年二月一日起延長羈押兩個月。全案仍可上訴。
男童外婆則透過律師表示，這是一輩子的痛，希望此案能喚起社會對兒少保護制度的重視。兒少守護行動團體總召張瓦力表示，沒有死刑我們都不滿意，可是目前法治最多就是判到這樣，真的已經很謝謝法官。
