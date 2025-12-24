剴剴案二週年 不當替罪羊！社工包圍衛福部怒吼「政府要道歉」 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

男童「剴剴」遭保母虐死案，已滿二年，法院也將於明年1月27日宣判，但全台社工工會今（24）天集結在衛生福利部大門前，以白玫瑰和百合悼念剴剴，也發出怒吼「政府要道歉、國家要改變」，不滿政府把社工制度崩壞的責任，全讓第一線的社工承擔，成為政府卸責的替罪羔羊，更讓社工成為社會情緒的出口。

剴剴案發生於112年，兒福聯盟委託保母劉彩萱姊妹照顧1歲男童剴剴，沒想到同年12月底，孩子卻被凌虐致死，期間負責訪視的兒福聯盟社工陳尚潔也被起訴過失致死。社會輿論數度質疑社工未盡監督訪視責任。

廣告 廣告

包括台北市社工職業工會、嘉義市社工職業工會、高雄市社工職業工會、花蓮縣社工職業工會、台灣全國兒少安置機構聯盟等團隊，約30位社工代表上午齊赴衛福部，在大門前誦讀哀悼詞，社工們強調對於沒能及時察覺剴剴的無助表達抱歉，也痛心社會與制度沒能讓孩子好好長大，但同時要求政府為剴剴向社會公開道歉，並承擔制度崩壞的責任。

台北市社工職業工會理事廖貽得表示，2024年底國內有4500多位兒少被安置，300多個孩子等待出養，這些弱勢兒童通常是因為家庭經濟困頓無力扶養或面臨暴力等，如果能夠有更好的托育資源或社會救助支持，也許能繼續留在原生家庭被照顧。

廖貽得不滿，政府在剴剴案後，宣稱已補強許多精進社會安全網的策略，事實上，卻只是讓第一線的社工更疲於進行調查和評估，反而沒有量能從事最重要的家庭陪伴和處遇；社會安全網不能只靠喊喊「政策亮點」口號補破網，需要的是系統性思考及通盤的改革。

社工不是問題根源，卻淪為社會情緒的出口！廖貽得強調，每次一有兒少悲劇發生，社會情緒都會被勾動，這樣的悲痛和憤怒絕對合理，但政府機關和政治人物不應隔岸觀火或發起政治鬥爭。社工站在政策的最末端，協助政府解決問題，縫補政策承接不住的破口，卻成為政府的替罪羔羊。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸說，工會們有五大訴求，包括政府應該道歉，正視制度未能接住孩子的事實，並公開承擔責任，而非僅止於個案檢討，另外，全面盤點托育、社會救助、家庭支持及兒少保護肩的斷裂，進行系統性改革；同時將所有需要替代性照顧、出養的兒童，明確納入國家照顧責任範圍。

照片來源：CNEWS資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

元旦新制一次看！衛福部加發弱勢生活補助 國保生一胎可領10萬

熟男反覆高燒找嘸原因 竟三尖瓣重度逆流引「全身血球減少」

【文章轉載請註明出處】