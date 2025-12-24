剴剴案二週年 社工怒吼：拒當替罪羔羊

兩年前的今天，一歲男童「剴剴」因保母凌虐不幸離世，此案引發社會集體悲慟，也預定於明年1月27日迎來法院宣判。包括台北、嘉義、高雄、花蓮等全台社工職業工會今（24）日上午，及兒少安置機構聯盟等30位代表，齊聚衛福部大門前手持白玫瑰與百合，悼念剴剴的離去，並要求政府道歉，不應將社工作為每次社會事件的擋箭牌。

社工不滿政府將基層當卸責出口

社工代表們在衛福部大門前誦讀哀悼詞，對於未能及時察覺剴剴的無助表達抱歉，但也強烈質疑，為何制度的失靈最終全由第一線社工背鍋？回顧剴剴案，當時負責訪視的兒盟社工遭起訴，社會輿論一度將矛頭指向社工。

社工團體今日強調，社工站在政策最末端縫補破口，卻在悲劇發生時成為政府與政治人物隔岸觀火、甚至政治鬥爭下的替罪羔羊。

數據揭露安置困境

台北市社工職業工會理事廖貽得指出，截至2024年底，全台有4500多位兒少被安置，300多個孩子等待出養。這些弱勢兒童多因家庭經濟困頓或面臨暴力而被迫離開家園。他直言，若政府能提供實質的托育資源與社會救助，許多孩子原本能留在原生家庭。

廖貽得表示，政府宣稱在剴剴案後已精進社會安全網，事實上卻只是在程序上層層加壓，讓社工疲於進行各類調查與評估。這種「口號式改革」剝奪了社工進行最重要的「家庭陪伴與處遇」的量能。社工團體批評，政府將制度漏洞包裝成政策成果，卻讓社工成為社會情緒的唯一出口。

五大訴求：要求國家承擔責任、全面系統性改革

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸現場宣布工會的五大核心訴求，要求政府停止個案式檢討，轉向系統性改革：

1.政府公開道歉：正視制度未能接住孩子的事實，承擔責任而非僅檢討個案。

2.全面盤點資源斷裂：針對托育、社會救助、家庭支持及兒少保護間的斷點進行系統性改革。

3.明確國家照顧責任：將所有需要替代性照顧及出養的兒童，明確納入國家照顧範疇。

4.拒絕行政過載：檢討目前淪為文書作業的調查評估機制，回歸家庭陪伴本質。

5.反對汙名化社工：政府應正視社工為政策末端的協助者，而非卸責的替罪羔羊。

衛福部社家署署長周道君則表示，在剴剴案發生後，衛福部已對收出養流程進行全面性的結構檢討，核心方向是「強化公權力的介入」。未來，兒少收出養的最終決定權將改由地方政府進行最後認定，不再僅由媒合機構評估。

周道君指出，為確保兒少安全，改革重點在於「安置權」的回歸。若兒少在等待收養期間無法留在原生家庭，將統一由地方政府進行安置，其程序比照一般兒少安置方式，不再由媒合單位自行尋找保母。若後續仍需居家保母協助安置，政府也將強制要求提高訪視頻率，透過更嚴密的監控機制，構築更安全的社會安全網。