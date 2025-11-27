剴剴案今再傳陳姓社工 北院外聚抗議民眾

聲援民眾陳小姐譴責，「她（陳姓社工）從那個周保母那邊把剴剴移到兒福，而且是移到那個惡保母那邊去，她一手主辦這個事情，然後她現在居然要聲請無罪，我完全不能接受，她的罪應該等同那個惡保母。」

由於陳姓社工先前強調，訪視時沒發現剴剴身上傷痕，並非明知而不作為，否認過失致死罪嫌。而本案爭點包括剴剴原本由周姓保母照顧，剴剴外婆後來無力負擔保母費，透過兒福聯盟改由劉姓保母照顧，但陳姓社工是否有告知剴剴外婆，兒盟其實可以協助減免支付給周女的保母費，不一定要換保母等，這次開庭都要釐清。

