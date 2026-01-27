剴剴案保母二審維持原刑 郁方失眠落淚嚴厲痛斥2組人

剴剴案二審宣判，郁方（左）失眠落淚發聲。（圖／陳俊吉攝、林偉信攝）

台北1歲男童「剴剴」2023年12月離世後，爆出曾遭保母姊妹虐待，掀起社會譁然，經歷長達1年的調查、審理，27日二審宣判保母劉彩萱、劉若琳各判處無期徒刑、18年徒刑。對此，非常關注此案的女星郁方，稍早在社群發聲了。

郁方透露，因為剴剴案的宣判，她前一晚焦躁煩悶失眠，心想：「如果是輕判，怎麼對得起這兩年多以來，所有的剴爸剴媽們的努力呢？」稍早二審宣判時，她趕不及到庭內旁聽，但有聽到所有關心此案的人歡呼掌聲，她便痛斥保母姊妹：「你們都在監獄裡面好好反省自己的行為吧！你們的行為不只讓家族蒙羞讓孩子在學校抬不起頭，如果台灣從少子化成為零子化，你們絕對是罪魁禍首。」

接著郁方感謝法官、辯護律師，即使未達成死刑的目標，但距離大家的心聲已經不遠了，「來自海內外，所有的志工們都是毫不相識的陌生人，這兩年多以來全憑著鋼鐵般的意志努力到現在，出錢出力，我真心感謝你們！果然！正義不是不到，只是遲到，法律是人世間最後一抹良心」。

最後，郁方不忍點名廢死團體和兒福團體，「來個公投直接把這個團體廢死吧！噢！對了還有兒福團體！你們這些貪嗔癡、官官相護又作偽証串供的高層們，也下地獄去吧」，並祈禱在天上的剴剴，可以感受到人世間還有很多愛他的人。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

