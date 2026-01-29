剴剴案保母二審維持原判「無期徒刑」 律師：意料之中

即時中心／温芸萱報導

1歲男童「剴剴」遭劉姓保母姊妹凌虐致死案，高院二審駁回上訴，維持一審判決。涉案劉彩萱被判無期徒刑、褫奪公權終身，妹妹劉若琳判18年有期徒刑。對此，律師王至德再臉書指出，二審判決再「意料之中」。他表示，依目前司法實務，劉彩萱很難被判死刑，雖然他也認為刑度不足，但依法律論法最重只能判無期徒刑。

震驚全台的北市1歲男童「剴剴」凌虐致死案，高院日前宣判二審結果，駁回劉姓保母姊妹上訴，維持一審原判。涉案的劉彩萱被判無期徒刑、褫奪公權終身；妹妹劉若琳則判18年有期徒刑。全案仍可上訴。

法官認定凌虐手段殘忍

律師王至德在臉書指出，第二審法官認同劉氏姊妹完全將剴剴視為宣洩情緒與取樂的工具。剴剴在生命最後三個月，經歷飢餓、寒冷、綑綁、毆打與恐懼，其生前所受的身心痛苦，遠超一般成年人所能承受，因此維持有罪判決。

上訴過程與刑度解釋 法官維持原判 律師：意料之中

王至德表示，一審判決劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判18年有期徒刑。王至德坦言，雖然有人認為刑期不夠重，但依目前司法實務，劉彩萱很難被判死刑，因為檢察官未針對她部分上訴，第二審法院也無法判更重；劉彩萱雖有上訴，但第二審頂多維持原判或判更輕。檢察官僅針對妹妹劉若琳量刑上訴，第二審理論上有機會加重，但因為是國民法官案件，職業法官組成的合議庭通常尊重第一審判決，以維護國民法官制度精神，因此二審結果維持原判，「意料之中」。

律師評：刑度仍不足夠

王至德指出，他認為判決並不重。雖然現行實務中，剝奪成年人生命幾乎不會判死刑，但本案受害者是不到2歲幼童，凌虐行為明顯在自由意志下進行，殘忍至極，足以泯滅人性。王強調，依法律論法，第一審國民法官認定是凌虐致死而非殺人罪，法定最重刑度就是無期徒刑，次要犯罪的劉若琳則判稍輕的18年有期徒刑，「的確是很重了……不過，我個人覺得仍不夠，只是覺得。」

北市「剴剴案」二審判決，雖維持原判，但仍引發社會討論。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

