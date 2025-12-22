剴剴案保母姊妹遭重判！ 今二審辯論終結 郁方低調現身

生活中心／綜合報導

遭保母虐死的剴剴案，一審時，劉姓姐妹倆遭重判，週一（22日）再開二審辯論終結，同時也訂出宣判日，不少民眾一早特地請假北上來聲援，藝人郁方也低調到場聲援。

剴剴案二審最後一次開庭，藝人郁方低調現身聲援。藝人郁方：「唯一死刑，一個死刑是不夠的，還用說嗎她完全是沒有人性，她如果有道德觀的話，就不會說出這麼沒有道理（一審重判）的話，所以不用在乎她的話，因為她剝奪別人的人權，希望法官能夠重視剴剴案，對台灣社會的影響。」

剴剴案12/22二審辯論終結，同時訂宣判日。（圖／民視新聞）

小男童剴剴，2023年9月，疑似開始被虐待，同年12月24日扛不住一再的折磨而離世，今年5月一審判決，劉姓保母遭處無期徒刑，她的妹妹疑似是同夥，被裁處18年有期徒刑，但姊妹倆認為判太重，週一上午二審辯論終結，同時也會訂最後宣判日，高等法院外，不少民眾一早北上來聲援。聲援民眾：「最好是可以判死刑啦，不要說什麼終身監禁不得假釋，我覺得死刑是最好的，小孩子身上呈現出來的傷勢狀態，連我們做一般人民，沒有什麼法律常識的人，我們都覺得不可思議了，希望法官能看到我們（聲援）的訴求，我們希望我們盼望，他們做出一個最專業性的判決。」時代力量主席王婉諭：「我想有沒有重判這件事情，在社會大眾的理解之下，應該是不至於啦，我們真的是希望，不要再有孩子受到這樣的對待。」





民眾自發性做白色耶誕樹要給剴剴（圖／民視新聞）

高院外，民眾手舉立牌，到場聲援，還特別做了一顆白色耶誕樹，要集結大家的力量，最後送給剴剴，有民眾來到現場，心疼到泣不成聲，開庭時更是哭成一片。聲援民眾：「為什麼有那麼多人有機會救他，結果都不伸出援手來救他，讓他無辜（受虐而死），就覺得心很痛很痛，我是希望他們一樣，剴剴怎麼受苦，他們也應該要嘗試到。」從兒盟系統、社工、托育、從上到下的SOP，其實都能做更好，事發至今，已經要滿兩年了，剴剴忌日前，外界只希望，事情能有個結果，希望剴剴是最後一位無辜受害的孩子了。





