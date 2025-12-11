剴剴案兒福聯盟高官當庭大翻供！改口稱陳尚潔沒過失 法官錯愕

震驚全台的剴剴案，主謀劉姓保母姊妹已經重判，但負責案件的兒福聯盟女社工陳尚潔涉嫌未落實訪談，還協助隱匿證據，事後補寫訪視紀錄，遭檢方起訴。11日上午再度開庭，陳尚潔依舊堅稱自己沒有過失，不需負責，意外的是此前坦承陳尚潔有疏失的兒福高官們當庭大翻供，稱陳尚潔沒有過錯，不知為何檢方筆錄會這樣紀錄，法官聞言也訝異，罕見提高分貝表示這是非常嚴重的指控。

根據中視新聞報導，陳尚潔出庭依舊堅持不知剴剴傷勢，堅持自己並無過錯，但遭當下負責接手治療剴剴的萬芳醫院急診醫師黃聖心出庭打臉，黃聖心表示，剴剴送醫時，體重偏輕，體溫24度也偏低，滿身是傷，包括許多嬰孩難以傷到的生殖器、耳後與肚子，尤其是臉部的傷，非常明顯，一般人一眼就能看出來，更駁斥陳尚潔所謂的磨牙磨到牙齒斷掉，根本是不可能的事。

兒盟副處長李芳玲則表示，不會說都是陳尚潔的錯，對方有問剴剴受傷的原因，確認保母有帶去看牙醫，其他社工也不可能做更多，至於事後要求剴剴外婆保密、補寫訪視紀錄，是為了避免周姓保母把事情鬧大，當時因為實在太多謠言，擔憂外界過多的錯誤解讀，更坦言陳尚潔至今未有任何懲處，因為沒有違規，處於留職停薪狀態。

督導江怡韻更當庭翻供，說自己從未有印象在應訊時說過陳尚潔有疏失，反控自己沉默，也被檢方記錄成是肯定的回答，「不知為何檢方會這樣寫」。

法官聽完感到錯愕，直說這是非常嚴重的指控，問她簽名前有沒有確認過筆錄？江女則打太極，僅表示自己只有快速掃過。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

