剴剴案再延燒！訪視員涉偽造「家訪惡保母」日期 檢察官證實偵辦中

台北地院審理剴剴案社工陳尚潔（白帽者）案，日前傳喚文山居托中心訪視員林心慈，她坦承她的訪視報告登錄時間錯誤。資料照。廖瑞祥攝



兒福聯盟社工陳尚潔被控疏失害死剴剴，台北地院日前傳喚台北市文山居托中心訪視員林心慈作證，她曾到虐死剴剴的保母劉彩萱家中訪視，日期只比陳尚潔訪視剴剴的時間「晚1天」，但陳尚潔當時曾回報剴剴額頭有瘀傷，林心慈的訪視報告卻沒提到這點。她作證時坦承訪視時間有誤，檢察官今（1/29）日開庭證實，林心慈涉及偽造文書案件，正由台北地檢署偵辦中。

檢方指控，陳尚潔收受新北市政府轉介剴剴出養案，卻未告知剴剴外婆可申請托育減免，選擇將剴剴交給劉彩萱照顧。期間，劉彩萱表示剴剴會講髒話，有自撞頭部、磨牙等異狀，但陳尚潔並未提高訪視頻率，也未更換保母，片面聽信劉彩萱說詞，最終導致剴剴遭虐死。案發後，陳尚潔拿不出工作記錄，反而與兒盟人員討論如何應對檢警，並增補、修改訪視報告。

廣告 廣告

保母劉彩萱虐死剴剴，高院二審日前維持原判無期徒刑。資料照。李政龍攝

劉彩萱妹妹劉若琳虐死剴剴，高院二審日前維持原判18年徒刑。資料照。廖瑞祥攝

北院1/22傳喚林心慈作證，她證稱只到劉彩萱家中訪視過一次，那天看到剴剴較為安靜，但行為沒有異常，她觀察到的劉彩萱「很熱情、願意表達且表現出心疼孩子的樣子」，與實情相差甚大。

不過，林心慈訪視報告的登錄時間是2023年9月26日，只比陳尚潔訪視剴剴的時間晚1天，陳尚潔當初訪視完還曾經回報「剴剴額頭上有傷」，林心慈的紀錄裡卻完全沒出現。她作證時坦承，實際訪視時間應該是同年9/22，檢察官今日開庭證實，北檢正在偵辦其涉及偽造文書罪嫌案件。

法院今（1/29）日傳喚台北市政府社會局婦幼科科長粘羽涵作證，她表示，婦幼科業務範圍包含托嬰中心管理，文山居托中心也是其督導對象，她與林心慈是督導及訪視員的關係。

粘羽涵證稱，本案發生後，他們調閱資料發現林心慈的訪視報告有異狀，開會請她提出說明，而林心慈當時堅持，確實沒有看到剴剴頭上有瘀青，他們認為有偽造的疑慮，於是移送北市府政風處及檢調。

更多太報報導

曝剴剴看牙「牽手抱抱」！牙醫坦言把劉彩萱「誤認成母親」：事後才知遭誤導

兒盟串證疑雲燒法院！檢察官開砲「貶損證詞」 陳尚潔律師：想掩蓋違法訊問

獨家／超荒謬！剴剴案再爆兒盟涉「串證」 2主管出庭前先找陳尚潔「委任律師」