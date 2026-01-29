剴剴案再開庭陳姓社工應訊 場外聚集抗議群眾

面對大聲怒吼，兒福聯盟陳姓社工快步走入法院，但她的身影出現瞬間引爆現場怒火。隨著剴剴案的劉姓保母姐妹二審維持重判，現在焦點轉向陳姓社工，外界也緊盯涉嫌訪查失職的她出庭受審的一言一行。

候補旁聽者范女士表示，「很不可思議，既然做錯事情認罪不就好了嗎？幹嘛要這樣？希望司法能夠公平。」

這回開庭重點是聚焦證人詰問，由於陳姓社工辯稱不是主責社工，主張督導責任在文山居託中心，也質疑訪視規定未強制突襲訪視。但到庭作證的台北市社會局科長表示，剴剴的出收養業務與社會局無關，強調是保母與兒盟私自接洽，更重申以北市標準，訪視就是不得提前約好。不過，全案也爆發案外案，上次作證的文山居託中心林姓訪視員，被發現涉嫌偽造訪查紀錄日期，被函送檢方偵辦。

兒少守護行動團體總召張瓦力認為，「因為社工才是罪魁禍首，他是導致剴剴死亡的主謀之一，是兇手之一，因為如果不是她的話剴剴不會死，任何一個只要盡責、正常的社工都會把剴剴隨時救出來的。」

原本這次開庭傳出剴剴外婆將出庭作證，但最後未現身，只有律師到庭。但隨著全案進入審理尾聲，各界都密切關注一審的宣判結果。

