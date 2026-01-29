剴剴案再開庭！社工律師採無罪答辯「被劉彩萱欺瞞」

陳尚潔與律師早上8點就到庭，似乎想要躲媒體。（圖／東森新聞）





男童剴剴遭虐死命案，今（29日）再開庭！北院持續審理兒盟社工，涉嫌偽造訪視報告，以及過失致死的部分。委任律師在庭上主張，就連牙醫在當時都沒有發現劉彩萱帶著剴剴就醫有異常，那麼沒有醫療背景的社會陳尚潔，又要如何發現有兒虐？強調已經盡責訪視，是劉彩萱太會隱瞞，否認有罪。

聲嘶力竭，只希望法官可以聽到「剴剴戰士們」的心聲，兒盟社工陳尚潔在29日上午開庭，持續否認自己有罪。法庭外聲援剴剴案「剴剴戰士」：「罪魁禍首陳尚潔。」

9點半開庭，陳尚潔與律師8點就到庭似乎想要躲媒體，法庭上，法官詢問「要自己還是律師回答」，她小小聲回「交給律師」，針對過失致死部分，律師引述證人、牙醫的證詞，指出牙醫當時觀察剴剴，也說剴剴表情正常，還說保母牽著剴剴，看起來親暱，還以為兩人是母子。

在劉彩萱刻意隱瞞的狀況下，就連有專業醫療背景的牙醫也看不出異狀，何以究責沒有醫療背景的陳尚潔能有發現兒虐的可能，暗指保母姊姊劉彩萱太會演，把拔牙掩飾成磨牙，假裝頻頻關心剴剴的狀況，社工陳尚潔被起訴的罪名，包含偽造文書，委任律師也辯駁，指出陳尚潔是當天來不及完成訪視報告，紀錄是第一天寫的，只是最後填上的，是完成報告的日期，中間沒有修改任何內容，駁斥竄改。

法庭外聲援剴剴案「剴剴戰士」：「罪魁禍首陳尚潔。」

29日國民法官庭，原本有傳剴剴的外婆，但她上午未到庭，另外法官也傳社會局婦幼科科長，釐清文山居托中心訪視員狀況，以及探視SOP，在保母姊妹二審宣判過後，持續追真相。

