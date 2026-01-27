剴剴案劉姓保母姊妹二審維持原判 高院外民眾歡呼

（中央社記者謝君臨台北27日電）男童「剴剴」遭虐死，二審今天仍判保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。藝人郁方、民團在法院外獲悉判決結果高聲歡呼、相擁而泣，感謝法官和檢察官彰顯司法正義。

劉姓姊妹於民國112年8月間受託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌凌虐、妨害自由、傷害，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。一審台北地方法院國民法庭判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳有期徒刑18年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，維持原判。可上訴。

廣告 廣告

兒少守護行動團體總召張瓦力表示，真的很謝謝法官、檢察官，謝謝所有為「剴剴」發聲的人，「我們覺得很開心，宣判結果一出來，大家都哭了，因為我們很害怕被輕判，這幾個月來很糾結，撐到今天很不容易。沒有死刑我們都不滿意，可是目前法治最多就是判到這樣，真的已經很謝謝法官。」

媒體詢問，劉若琳遭判刑18年是否太輕，張瓦力說：「對，我們覺得太輕。因為劉若琳看來都是共同正犯，她應該和劉彩萱一樣判無期徒刑。」

剴剴案律師林帥孝說，很感謝高院維持原判，即使現在的法治仍無法滿足人民對於死刑的期待，但至少讓大家知道，受虐的孩子其實是受到保護的，也警告在作惡、虐童的成人注意，若再虐童，會受到無期徒刑的重判。

犯罪被害人保護協會律師曾宿明則轉達「剴剴」外婆心聲。曾宿明表示，外婆說她很抱歉，還是沒辦法到場，因為心裡還是無法放下，只希望司法能夠還給弟弟一個公道，把惡人繩之以法，以慰被害人在天之靈。

曾宿明說，外婆表示這是她一輩子的痛，也一輩子帶著虧欠和贖罪的心態在度日，希望本案的血淚教訓，能夠喚起社會對兒童的重視、保護，及制度面的重新檢討，杜絕再有類似的小孩、無辜的孩童遭到不幸對待。

曾宿明表示，「剴剴」外婆也非常感謝一路關心的記者朋友、社會朋友，還有法官的公平審判。另外，犯保協會也希望能夠協助所有被害人和家屬，能夠讓法院聽到他們的心聲，能夠為他們爭取司法應有的公平和正義。

藝人郁方也到場關心，表示大家比較擔心的是被輕判，維持原判對所有「剴爸」、「剴媽」來說，已經是最好的禮物了，「剴剴是弱勢中的最弱勢，如果我們沒有人拿出正義，幫他說話，這世界還有真理嗎？」

郁方表示，「判無期徒刑和18年對我們來說真的太輕了，但我們知道要在台灣判死刑是很困難的一件事情，我們還有漫長的路要走。」

郁方表示，如果「剴剴」在天之靈能夠感受到大家的愛，希望今天他真的在現場和大家一起聆聽判決。希望劉彩萱、劉若琳可以在監獄好好反省，「台灣如果從少子化走向無子化，你們就會是最大的凶手。」（編輯：蕭博文）1150127