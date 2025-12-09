剴剴案劉姓保母姊妹涉另虐2童「姊稱忘了」妹打臉爆綑綁嬰：還錄影嘲笑

社會中心／台北報導

因剴剴案爆發，劉彩萱姊妹被查出曾對2名幼童施虐。（資料照／記者楊佩琪攝）

保母姊妹劉彩萱、劉若琳被控虐死1歲男童「剴剴」，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑，但在案件偵辦期間，姊妹倆還被發現另對分別僅5個月大及1歲大的2名男童施暴，被以另案起訴。此案於昨（8）日開庭審理，對於檢方指控，將幼童綑綁在餐椅上，還用奶嘴掛繩勒住，甚至逼另名幼童蹲站跨馬步，並錄影嘲笑，2人均否認犯行，劉彩萱甚至辯稱「忘記是誰錄影？」，結果反被自家妹妹打臉，坦言就是姊姊拍的，稱對方說要讓幼童家長看。

台北地檢署偵辦「剴剴」案期間，意外發現竟還有2名蔡童與潘童遭劉姓姊妹虐待。據悉，全案源於2023年4月間，先是劉彩萱以每月2萬8500元代價，接受潘姓男童父母委託照顧，時間為每週一到五上午8時到下午5時，劉若琳則經中華民國兒童福利聯盟文教基金會媒介，以每日1000元費用，照護蔡姓男童。

經追查後發現，在照顧蔡童期間，劉姓姊妹涉放任一同托育的另名幼童將奶嘴掛繩勒住蔡童脖子，還以手彈鼻子、臉部等處，蔡童因此痛到嚎啕大哭，劉若琳卻不解圍，反在一旁錄影作樂；2023年10月間，因劉若琳住院，劉彩萱幫忙照顧，卻將蔡姓男童雙手、雙腳反綁在餐桌椅上，見蔡童嚎啕大哭，她不僅將畫面拍下傳給妹妹嘲笑，「這樣就不會ㄉㄧㄡˊ了」，「不會ㄉㄧㄡˊ就可以好好地坐穩了」等語。

至於還不會走路的、5個月大的潘姓男童，則被逼以一腳跨在椅子上，一腳站地上詭異的姿勢蹲馬步，導致潘童站都站不穩，痛到尖叫大哭、嘶吼喘氣，姊妹倆卻視若無睹，直到「剴剴案」爆發，2男童遭劉彩萱姊妹施虐一事才曝光，北檢依法提起公訴，並依兒童及少年福利與權益保障法，建請法官加重其刑。此案於今年4月首度開庭，劉彩萱僅承認綑綁蔡童涉嫌妨害自由、其餘不認罪，劉若琳則否認全部犯行。

劉若琳打臉姊姊「忘了誰錄影」的證詞。（資料照／記者楊佩琪攝）

台北地院8日針對此案再度開庭，劉彩萱辯稱，之所以會將蔡童綁在椅子上？是因對方剛喝完奶，若孩子馬上躺下，恐會「噴泉式吐奶」甚至被嗆到，才會用毛巾將蔡童固定在椅子上，以避免意外發生。針對遭控逼潘童「一腳高一腳低」詭異的姿勢蹲馬步，她則稱，當只是覺得在探索期的孩子很可愛，加上四周都鋪滿軟墊，不會有危險，因此沒有立刻施以援手。

此時，法官疑惑問追問，難道沒看到潘童大哭、求助？劉彩萱辯稱，當下不知潘童是否在求助？同時聲稱「忘了」是誰錄下那段影片；不過，姊妹倆被隔離應訊時，劉若琳直接打臉姐姐「忘了」的證詞，表示當潘童一腳跨到餐椅時，姊姊馬上就錄影紀錄，還說要傳給潘童的媽媽看，並稱依過去在幼保科所學，認為不能馬上幫助小孩，而是要陪孩子一起探索，尋找決問題的辦法。

