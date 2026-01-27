剴剴案劉彩萱維持無期徒刑 高院：以虐取樂 難以任何理由合理化
二審判決全文逾100頁 創國審紀錄
男童「剴剴」遭虐死案，一審國民法官法庭認定保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂等，判決無期徒刑、18年徒刑。二審高院今天（27日）宣判， 認定保母劉彩萱將「剴剴」視為宣洩情緒工具、胞妹劉若琳犯罪情節重大，一審國民法官法庭對事實認定、法律適用及量刑判斷，均無違誤或不當，判決並無偏頗不公情形，因此駁回檢方與被告上訴，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。
「剴剴」遭虐死案二審審理期間爭點多，合議庭於判決中清楚說明，致判決全文長達100多頁，創下目前國民法官案件中最長的判決紀錄，判決全文將於近日上網。
對此，台灣高檢署表示，等收到判決，再研議是否提起上訴。
劉姓姊妹於民國112年8月間受託照顧一歲男童「剴剴」，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。
一審台北地院國民法官法庭認定，劉彩萱、劉若琳利用專業保母身分，對無反抗能力的幼童施以長期、反覆且密集的非人道虐待，犯罪動機是以虐取樂且惡性重大，判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑。檢方認為劉若琳刑度過輕提起上訴，兩名被告也對判決全部上訴。
二審台灣高等法院發言人王屏夏表示，「剴剴」遭虐死案宣判結果為上訴駁回，合議庭審理後認為原審法院並沒有偏見預斷，或是偏頗不公的情形，判決並沒有違誤或不當，因此駁回檢察官及被告劉彩萱、劉若琳上訴，維持原審所判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。還可上訴。
二審合議庭指出，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心照護幼童，卻在「剴剴」缺乏家屬關懷、主管機關監督未臻周延的情況下，利用權力支配關係，將幼童視為宣洩情緒的工具，於短短三個月內反覆施以多種凌虐手段，甚至將凌虐照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論心得，從中獲得滿足，顯屬以大欺小、恃強凌弱，以虐取樂，難以任何理由合理化。
對於劉彩萱主張犯罪動機，是因剴剴有分離焦慮、不當行為，雙方陷入惡性循環，她才會失控，但二審合議庭認為這些辯詞，均不足採信。
在法律適用部分，二審合議庭指出，原審從一重論以成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪，並比較修法前後規定，認以行為時法較有利於被告，依法適用，並無違誤。行為時法的法定刑為無期徒刑或10年以上有期徒刑，不包括死刑，因此無量處死刑的空間。
量刑部分，二審認為，「剴剴」為未滿兩歲幼兒，身心高度依附成年人，卻在生命最後三個月中，長期處於飢餓、寒冷、綑綁、毆打的恐懼與痛苦之中，身心所承受折磨非一般人可比，最終遭剝奪生命，造成不可回復的結果。依兒童權利公約所揭示的兒童最佳利益原則，自應對劉彩萱、劉若琳為不利的量刑評價。
二審指出，劉彩萱的犯罪手段與造成的危害程度，均較以往同類案件嚴重，就算認為她仍具一定社會復歸可能性，也不足以動搖無期徒刑的責任刑上限，原審量刑並未違反罪刑相當原則。
至於劉若琳部分，合議庭認為其參與程度雖低於劉彩萱，但犯罪情節仍屬重大，原審綜合其責任程度及社會復歸可能性，量處18年有期徒刑，亦無裁量不當情形。
此外，劉彩萱、劉若琳羈押期間即將於1月31日屆滿，合議庭認為仍有羈押原因及必要，裁定自2月1日起延長羈押2個月。
除「剴剴」案之外，台北地檢署另查出，劉彩萱、劉若琳自112年4月起，分別托育6個月大的潘姓幼童及剛出生的蔡姓幼童，姊妹經常互相支援，或共同托育照顧兩名幼童，卻涉嫌以布條綑綁等方式凌虐兩名幼童。
北檢於114年1月間，依妨害幼童自然發育、強制、傷害等罪起訴劉姓姊妹，並依兒童及少年福利與權益保障法規定，建請法院加重其刑。
北院同年4月開庭審理，劉彩萱僅承認對一名幼童犯妨害自由，其餘不認罪，劉若琳則否認犯罪。
此外，北檢查出，兒福聯盟陳姓女志工於三次訪視「剴剴」後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，113年8月間依過失致死及行使業務登載不實文書等罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。北院去年1月開庭審理，陳女否認造假訪視紀錄，案件仍在審理中。
以下為本案大事記：
--民國112年8月間，兒童福利聯盟經媒介機制，委託保母劉彩萱照顧一歲「剴剴」。
--112年9月1日起至12月23日晚間10時許，保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉對「剴剴」犯凌虐、妨害自由與傷害等。
--112年12月24日凌晨，「剴剴」無意識，傷重送醫不治。
--113年4月18日上午，台北地檢署偵結，依凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由，因而致人於死罪，以及成年人故意傷害兒童致死罪，共三罪起訴劉彩萱、劉若琳，案件屬於國民法官審理案件。
--113年4月18日傍晚，台北地院召開接押庭，劉彩萱承認有綑綁男童及打腳底，否認其他犯行；劉若琳不認罪，均請求交保。法官諭知，兩人續押並禁見。
--113年5月7日，劉彩萱的王姓丈夫、兒子涉偽證、滅證遭列被告，另兩名子女為證人，赴台北地檢署到案說明，經檢察官漏夜偵訊後，8日凌晨諭令四人請回。
--113年8月27日，兒福聯盟陳姓女社工涉偽造訪視紀錄，台北地檢署偵結，依偽造文書、過失致死等罪起訴，並建請法院從重量刑。
--113年10月9日，劉彩萱、劉若琳聲請「不行國民參與審判」，主張媒體在偵查階段大量報導，已讓社會輿論攻擊、霸凌兩人，讓兩人被貼上惡魔保母標籤，懷疑若以國民法官審理是否公正。台北地院合議庭駁回。
--114年1月6日，兒福聯盟陳姓女社工被控偽造訪視紀錄案，台北地院開庭，陳女否認造假訪視紀錄。
--114年3月19日，台北地院國民法官庭開準備程序庭，確認審理期日及流程，預計法官與國民法官評議後，案件於5月13日宣判。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人集結法院外高呼不得假釋等訴求。
--114年4月9日，劉彩萱、劉若琳另涉凌虐兩名幼童遭起訴；台北地院開庭，劉彩萱僅承認對一名幼童犯妨害自由，其餘不認罪，劉若琳則否認犯罪，兩人均有調解意願。
--114年4月21日，台北地院進行國民法官選任程序，選出六名國民法官與四名備位國民法官。
--114年4月22日，選任的國民法官及備位國民法官與三名職業法官共組合議庭審理「剴剴」案，進行開審程序。
--114年4月29日至30日，鑑定人法醫師許倬憲、醫師呂立和醫師丘彥南分別出庭報告鑑定結果，「剴剴」死亡方式為他殺，遭他人傷害致死，全身有42處傷勢，受到長期多重虐待（身體虐待、精神虐待、嚴重疏忽及疑似性虐待），造成身心嚴重受創。
--114年4月30日，台北市長蔣萬安於議會時表示，行政裁處部分，去年向檢方索取資料，4月28日拿到起訴書，會開罰劉彩萱、劉若琳各新台幣60萬元。
--114年5月2日，劉若琳坦承事發後刪除與姊姊劉彩萱的訊息，但否認以罰站、灌食等方式凌虐剴剴。
--114年5月5日，鑑定人馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋出庭報告「量刑前社會調查鑑定」結果，就劉彩萱自稱幻聽達20年，懷疑因患有思覺失調症、幻聽影響而犯案，鑑定團隊認為她並無這些跡象，卻「不實陳述自己有精神疾病」。
--114年5月7日，劉彩萱庭上致歉並稱認錯願接受懲罰，檢察官建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年至18年徒刑。全案辯論終結。
--114年5月13日，台北地院判決劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。
--114年5月15日，台北地院認為劉彩萱、劉若琳被判重刑，有畏罪逃亡動機，而串證可能性減低，裁定同年月18日起延押2個月，解除禁見。
--114年7月1日，劉彩萱、劉若琳以及檢方均提起上訴，二審台灣高等法院開庭，為確保日後審判程序及刑罰執行順利進行，諭知予以羈押。
--114年9月23日，台灣高等法院開庭，法官詢問開啟修復式司法可能，劉彩萱律師稱有意願、劉若琳律師主張無罪沒意願，被害家屬律師說，沒認罪沒開啟契機。群眾聚集高等法院前表示，司法必須嚴懲到底，勿讓虐童致死案件被輕縱。
--114年11月10日，台灣高等法院召開準備程序庭，法官確認全案聲請調查證據範圍，包含函查台北看守所有關劉彩萱、劉若琳的接見、書信等狀況，了解復歸社會可能性以及函查法務部年報及內政部資料，了解受刑人假釋率及平均壽命表等，證明劉彩萱若遭判無期徒刑，是否幾乎等於完全隔絕社會，有無裁量過重的不當。
--114年12月22日，台灣高等法院召開辯論庭，最後陳述時，劉彩萱起身鞠躬哭著說，對不起，會請律師跟被害家屬談賠償；劉若琳則沒話說。法官庭末諭知115年1月27日宣判；劉彩萱、劉若琳皆表明不出庭聆聽宣判。
--115年1月27日，台灣高等法院判決駁回上訴，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。
（責任主編：莊儱宇）
Yahoo奇摩關心您：若發現兒童青少年疑似遭遇不當對待，請尋求以下管道協助：
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
※ 社會安全網—網路通報專區
※ 兒少網路安全相關iWIN諮詢：網路申訴專區 ／電話：02-2577-5118 ／email：iwinservice@image.tca.org.tw
其他人也在看
歐陽榕涉殺人判死定讞病逝 檢方相驗確認死因
歐陽榕涉綁架殺害高雄建商後分屍丟棄，遭依殺人等罪判死刑定讞。70歲歐陽榕25日死亡，經台灣橋頭地方檢察署相驗死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭。在歐陽榕病逝後，台灣目前待執行死囚還有35人。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 239則留言
詐領1455萬助理費 藍營高市議員黃紹庭二審仍緩刑、支付國庫改200萬
國民黨籍高雄市議員黃紹庭被控詐領助理費案，地院依貪污治罪條例判處徒刑2年、緩刑5年，檢方不服上訴，要求從重改判，高等法院高雄分院上午宣判，刑度不變，仍然宣告緩刑，但緩刑條件提高，支付國庫150萬元改為200萬元。 據了解，黃紹庭自2014年12月25日起，擔任高雄市議會第2至4屆議員期間，涉嫌以人頭自由時報 ・ 6 小時前 ・ 37則留言
新台幣暌違24年將改版 央行擬定12項主題 開放民眾網路票選
新台幣睽違24年即將改版，中央銀行今天（27日）上午舉行記者會，由發行局鄧延達局長說明「臺灣之美」系列鈔券主題，而為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，央行擬定12項面額主題，將開放民眾進行網路票選，以擴大民眾參與。Yahoo即時新聞 ・ 7 小時前 ・ 740則留言
剴剴案二審宣判！劉彩萱維持無期徒刑、劉若琳依然18年
台灣高等法院今日（27日）上午9點30分將針對保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死1歲男童剴剴案進行二審宣判，二審開庭時劉彩萱起身鞠躬道歉，表示會請律師與死者家屬談賠償，法官剛剛已宣判，維持一審刑度，劉彩萱無期徒刑、劉若琳被判18年。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3則留言
川普拋25%關稅炸彈！韓汽車藥品業錯愕 現代、起亞恐損失1200億
美國總統川普對南韓拋出「關稅炸彈」，宣布將南韓輸美汽車與藥品關稅由15%增至25%，南韓汽車業措手不及陷入混亂，業界估算...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31則留言
LINE Pay載具刷整年沒中過！ 他做錯一步驟錯愕：我是呆瓜
近期發票獎號公布，可以說是幾家歡樂幾家愁，不過一名網友前天（25日）就發文分享，自己刷了一整年的LINE Pay，直到最近才發現「從未中獎」的實際原因，直言：「我就是那個呆瓜。」中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
世衛忽視台提醒釀美退出 莊人祥：全球損失
[NOWnews今日新聞]美國本月22日退出世界衛生組織（WHO），國務卿盧比歐（MarcoRubio）表示，是回應世衛在COVID-19疫情期間的失職表現；美國衛生部副部長歐尼爾（JimO’Neil...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 297則留言
過年換新鈔！央行宣布2/9開跑 全台455處據點可兌換
農曆春節將至，為便利民眾換領新鈔包紅包，中央銀行今天宣布，已經選定八家金融機構、455家分行（郵局）為115年指定兌鈔地點，自2月9日（周一）至2月13日（周五），共計五個營業日可提供兌換。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 13則留言
剴剴案》惡保母姐妹二審維持原判 劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年
台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，全案隔年3月才曝光，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑，創下虐童案史上最重刑紀錄，劉若琳判18年徒刑，全案可上訴；高等法院今上午9時30分宣判，高院合議庭駁回上訴，劉彩萱、劉若琳上訴駁回、維持原判。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
川普突漲韓關稅 25% 嚇壞台商！許舒博引韓為戒：台美關稅協議若卡關「生意哪做得下去？」
川普宣布調漲韓國關稅至 25% 引發對台警示！商總理事長許舒博接受黃暐瀚專訪，疾呼台美關稅協議不應淪為政黨籌碼。本文深度解析 15% 優惠關稅對傳產的救命價值，並針對「掏空台灣」疑慮與 TSMC 能源布局提出專業建議。風向台灣 ・ 6 小時前 ・ 55則留言
1.25兆軍購被擋整個程序恐重來？ 藍議員酸爆：之前買的都還沒給
總統賴清德規劃編列1.25兆元國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立法院審查，藍白立委今（27）日在程序委員會第10度封殺1.25兆元特別預算，本案在本會期通過已無望。桃園市議員詹江村嘲諷道，多項軍備已向美採購多年卻遲未交付，晚幾個月有差嗎？中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6則留言
高雄女建商分屍案兇手歐陽榕「15年等不到釋憲」驚傳器官衰竭病逝
死刑犯歐陽榕於25日因器官衰竭病逝，結束其罪惡一生，享年60歲。歐陽榕曾犯下2003年震驚社會的高雄女建商分屍案，當年他因投資失利背負龐大債務，竟將長期資助他的盧姓女建商勒斃並肢解成10大袋棄屍，甚至冷血致電家屬勒贖1200萬元。警方最終僅尋獲部分屍塊，令家屬悲痛萬分。此外，歐陽榕更捲入1999年、2000年妻女離奇身亡並詐領逾600萬元保險金的疑雲，雖因缺乏直接證據獲不起訴，但爭議不斷。2011年被判死定讞的歐陽榕，其病逝也讓所有未解謎團與司法爭議正式畫下句點。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 90則留言
中國生育率破1新生數回到乾隆年間水平 預測失準後的斷崖式下跌
十餘年前，官方預測中國人口將在2033年達到15億的峰值。如今，不僅峰值提前了12年到來，而且比預測少了將近1億人。BBC NEWS 中文 ・ 50 分鐘前 ・ 18則留言
沒蛀牙卻牙痛！醫揭「5疾病」常偽裝牙齒痛 嚴重恐失明、沒命
有時感覺到牙痛，並非都是牙齒問題。胸腔暨重症專科醫師黃軒分享，他曾遇到一名牙痛患者，檢查發現問題並非出在牙齒，而是心肌梗塞所致，對此分享5種常被誤認牙痛的疾病，除了心肌梗塞，還有主動脈剝離、腦幹中風等，若出現牙痛，又合併左側下顎痛、 噁心、冷汗、喘、 頭暈、視力改變，應立即就醫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
快訊／藍白10度封殺1.25兆國防預算
[NOWnews今日新聞]總統賴清德規劃編列1.25兆元國防特別預算，行政院也將《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送立法院審查，不過屢遭藍白立委在程序委員會封殺，即使美國在台協會處長谷立言喊...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 814則留言
剴剴案》惡保母姊妹二審維持原判 郁方落淚再發聲
台北市惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹2023年凌虐1歲10月大男童「剴剴」致死，震驚各界；台北地院國民法官庭將劉彩萱重判無期徒刑、劉若琳判18年徒刑，可上訴；高等法院今上午9時30分宣判，高院合議庭駁回劉彩萱、劉若琳上訴，維持原判。藝人郁方數度落淚，稍早在臉書再發聲，她說：「這個地球上最不需要存在的，就是自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
日本最年輕知事！石田嵩人35歲勝選 帥氣外型引關注
即時中心／林韋慈報導日本福井縣前知事杉本達治因涉及性騷擾問題辭職，近日舉行補選投票。投開票結果顯示，無黨籍新人、35歲的前外交官石田嵩人當選，成為日本最年輕的現任知事。而他帥氣的外型也掀起網路討論。民視 ・ 3 小時前 ・ 15則留言
鍋具、菜刀可以回收嗎？「環保局給解答」丟錯恐罰款
農曆年將至，許多民眾忙著大掃除，很多人也會趁機把家中使用已久的鍋具、菜刀丟棄，不過這些鍋具、菜刀該怎麼丟，你知道嗎？環保局指出，鍋具材質眾多，丟棄前請務必確認是否可以回收，才不會丟錯了。Yahoo綜合報導 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
高市談台灣有事撤僑：日本若無作為 美日同盟將瓦解
（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相高市早苗受訪表示，假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，這會威脅到日本與美國至關重要的安全同盟。中央社 ・ 10 小時前 ・ 345則留言
比炸魚還毒！吃飯別碰「這種魚」 台大醫：罹鼻咽癌風險多6倍
魚是優質蛋白質，但鹹魚這類醃漬類食物別碰。台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌是非常致命的癌症，若發生遠端轉移，存活期最短6個月。每年台灣約新增1500人，發生原因包括家族遺傳、醃漬食物如鹹魚、醬菜等，「有家族史者要少吃醃漬類食物。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6則留言