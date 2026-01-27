剴剴案劉彩萱維持無期徒刑 高院：以虐取樂 難以任何理由合理化

男童「剴剴」遭虐死案，一審國民法官法庭認定保母姊妹劉彩萱、劉若琳以虐取樂等，判決無期徒刑、18年徒刑。二審高院今天（27日）宣判， 認定保母劉彩萱將「剴剴」視為宣洩情緒工具、胞妹劉若琳犯罪情節重大，一審國民法官法庭對事實認定、法律適用及量刑判斷，均無違誤或不當，判決並無偏頗不公情形，因此駁回檢方與被告上訴，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。

「剴剴」遭虐死案二審審理期間爭點多，合議庭於判決中清楚說明，致判決全文長達100多頁，創下目前國民法官案件中最長的判決紀錄，判決全文將於近日上網。



對此，台灣高檢署表示，等收到判決，再研議是否提起上訴。

廣告 廣告

保母被控虐死剴剴案二審宣判 民眾表達訴求（1） 保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案二審27日宣 判，宣判前民眾聚集拿著布條及手舉牌高喊「重判兒 盟保母」等口號表達訴求。 中央社記者翁睿坤攝 115年1月27日

劉姓姊妹於民國112年8月間受託照顧一歲男童「剴剴」，涉嫌對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為，「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。

一審台北地院國民法官法庭認定，劉彩萱、劉若琳利用專業保母身分，對無反抗能力的幼童施以長期、反覆且密集的非人道虐待，犯罪動機是以虐取樂且惡性重大，判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳18年徒刑。檢方認為劉若琳刑度過輕提起上訴，兩名被告也對判決全部上訴。

剴剴案二審宣判上訴駁回 民團高聲歡呼 保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案二審27日宣 判上訴駁回維持原判，法院外民團高舉雙手大聲歡 呼。 中央社記者翁睿坤攝 115年1月27日

二審台灣高等法院發言人王屏夏表示，「剴剴」遭虐死案宣判結果為上訴駁回，合議庭審理後認為原審法院並沒有偏見預斷，或是偏頗不公的情形，判決並沒有違誤或不當，因此駁回檢察官及被告劉彩萱、劉若琳上訴，維持原審所判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。還可上訴。

二審合議庭指出，劉彩萱身為專業保母，本應以愛心與耐心照護幼童，卻在「剴剴」缺乏家屬關懷、主管機關監督未臻周延的情況下，利用權力支配關係，將幼童視為宣洩情緒的工具，於短短三個月內反覆施以多種凌虐手段，甚至將凌虐照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論心得，從中獲得滿足，顯屬以大欺小、恃強凌弱，以虐取樂，難以任何理由合理化。

對於劉彩萱主張犯罪動機，是因剴剴有分離焦慮、不當行為，雙方陷入惡性循環，她才會失控，但二審合議庭認為這些辯詞，均不足採信。

在法律適用部分，二審合議庭指出，原審從一重論以成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由致死罪，並比較修法前後規定，認以行為時法較有利於被告，依法適用，並無違誤。行為時法的法定刑為無期徒刑或10年以上有期徒刑，不包括死刑，因此無量處死刑的空間。

量刑部分，二審認為，「剴剴」為未滿兩歲幼兒，身心高度依附成年人，卻在生命最後三個月中，長期處於飢餓、寒冷、綑綁、毆打的恐懼與痛苦之中，身心所承受折磨非一般人可比，最終遭剝奪生命，造成不可回復的結果。依兒童權利公約所揭示的兒童最佳利益原則，自應對劉彩萱、劉若琳為不利的量刑評價。

二審指出，劉彩萱的犯罪手段與造成的危害程度，均較以往同類案件嚴重，就算認為她仍具一定社會復歸可能性，也不足以動搖無期徒刑的責任刑上限，原審量刑並未違反罪刑相當原則。

至於劉若琳部分，合議庭認為其參與程度雖低於劉彩萱，但犯罪情節仍屬重大，原審綜合其責任程度及社會復歸可能性，量處18年有期徒刑，亦無裁量不當情形。

此外，劉彩萱、劉若琳羈押期間即將於1月31日屆滿，合議庭認為仍有羈押原因及必要，裁定自2月1日起延長羈押2個月。

剴剴案二審辯論庭 提訊保母劉彩萱 男童「剴剴」遭虐死案，二審台灣高等法院22日開庭 辯論，可望辯結定宣判日。法警提解被告保母姊妹劉 彩萱（前中）、劉若琳。 中央社記者劉世怡攝 114年12月22日

除「剴剴」案之外，台北地檢署另查出，劉彩萱、劉若琳自112年4月起，分別托育6個月大的潘姓幼童及剛出生的蔡姓幼童，姊妹經常互相支援，或共同托育照顧兩名幼童，卻涉嫌以布條綑綁等方式凌虐兩名幼童。

北檢於114年1月間，依妨害幼童自然發育、強制、傷害等罪起訴劉姓姊妹，並依兒童及少年福利與權益保障法規定，建請法院加重其刑。

北院同年4月開庭審理，劉彩萱僅承認對一名幼童犯妨害自由，其餘不認罪，劉若琳則否認犯罪。

保母被控虐死剴剴案二審宣判 民眾表達訴求（3） 保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案二審27日宣 判，宣判前法院外民團擺放嬰兒道具聲援表達訴求。 中央社記者翁睿坤攝 115年1月27日

此外，北檢查出，兒福聯盟陳姓女志工於三次訪視「剴剴」後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，113年8月間依過失致死及行使業務登載不實文書等罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。北院去年1月開庭審理，陳女否認造假訪視紀錄，案件仍在審理中。

剴剴案二審宣判上訴駁回 民團感動拭淚 保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案二審27日宣 判上訴駁回維持原判，法院外民團聽到判決後感動拭 淚。 中央社記者翁睿坤攝 115年1月27日

以下為本案大事記：

--民國112年8月間，兒童福利聯盟經媒介機制，委託保母劉彩萱照顧一歲「剴剴」。

--112年9月1日起至12月23日晚間10時許，保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉對「剴剴」犯凌虐、妨害自由與傷害等。

--112年12月24日凌晨，「剴剴」無意識，傷重送醫不治。

--113年4月18日上午，台北地檢署偵結，依凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由，因而致人於死罪，以及成年人故意傷害兒童致死罪，共三罪起訴劉彩萱、劉若琳，案件屬於國民法官審理案件。

--113年4月18日傍晚，台北地院召開接押庭，劉彩萱承認有綑綁男童及打腳底，否認其他犯行；劉若琳不認罪，均請求交保。法官諭知，兩人續押並禁見。

--113年5月7日，劉彩萱的王姓丈夫、兒子涉偽證、滅證遭列被告，另兩名子女為證人，赴台北地檢署到案說明，經檢察官漏夜偵訊後，8日凌晨諭令四人請回。

--113年8月27日，兒福聯盟陳姓女社工涉偽造訪視紀錄，台北地檢署偵結，依偽造文書、過失致死等罪起訴，並建請法院從重量刑。

--113年10月9日，劉彩萱、劉若琳聲請「不行國民參與審判」，主張媒體在偵查階段大量報導，已讓社會輿論攻擊、霸凌兩人，讓兩人被貼上惡魔保母標籤，懷疑若以國民法官審理是否公正。台北地院合議庭駁回。

--114年1月6日，兒福聯盟陳姓女社工被控偽造訪視紀錄案，台北地院開庭，陳女否認造假訪視紀錄。

--114年3月19日，台北地院國民法官庭開準備程序庭，確認審理期日及流程，預計法官與國民法官評議後，案件於5月13日宣判。民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，逾200人集結法院外高呼不得假釋等訴求。

--114年4月9日，劉彩萱、劉若琳另涉凌虐兩名幼童遭起訴；台北地院開庭，劉彩萱僅承認對一名幼童犯妨害自由，其餘不認罪，劉若琳則否認犯罪，兩人均有調解意願。

--114年4月21日，台北地院進行國民法官選任程序，選出六名國民法官與四名備位國民法官。

--114年4月22日，選任的國民法官及備位國民法官與三名職業法官共組合議庭審理「剴剴」案，進行開審程序。

--114年4月29日至30日，鑑定人法醫師許倬憲、醫師呂立和醫師丘彥南分別出庭報告鑑定結果，「剴剴」死亡方式為他殺，遭他人傷害致死，全身有42處傷勢，受到長期多重虐待（身體虐待、精神虐待、嚴重疏忽及疑似性虐待），造成身心嚴重受創。

--114年4月30日，台北市長蔣萬安於議會時表示，行政裁處部分，去年向檢方索取資料，4月28日拿到起訴書，會開罰劉彩萱、劉若琳各新台幣60萬元。

--114年5月2日，劉若琳坦承事發後刪除與姊姊劉彩萱的訊息，但否認以罰站、灌食等方式凌虐剴剴。

--114年5月5日，鑑定人馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋出庭報告「量刑前社會調查鑑定」結果，就劉彩萱自稱幻聽達20年，懷疑因患有思覺失調症、幻聽影響而犯案，鑑定團隊認為她並無這些跡象，卻「不實陳述自己有精神疾病」。

--114年5月7日，劉彩萱庭上致歉並稱認錯願接受懲罰，檢察官建請判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳16年至18年徒刑。全案辯論終結。

--114年5月13日，台北地院判決劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

--114年5月15日，台北地院認為劉彩萱、劉若琳被判重刑，有畏罪逃亡動機，而串證可能性減低，裁定同年月18日起延押2個月，解除禁見。

--114年7月1日，劉彩萱、劉若琳以及檢方均提起上訴，二審台灣高等法院開庭，為確保日後審判程序及刑罰執行順利進行，諭知予以羈押。

--114年9月23日，台灣高等法院開庭，法官詢問開啟修復式司法可能，劉彩萱律師稱有意願、劉若琳律師主張無罪沒意願，被害家屬律師說，沒認罪沒開啟契機。群眾聚集高等法院前表示，司法必須嚴懲到底，勿讓虐童致死案件被輕縱。

--114年11月10日，台灣高等法院召開準備程序庭，法官確認全案聲請調查證據範圍，包含函查台北看守所有關劉彩萱、劉若琳的接見、書信等狀況，了解復歸社會可能性以及函查法務部年報及內政部資料，了解受刑人假釋率及平均壽命表等，證明劉彩萱若遭判無期徒刑，是否幾乎等於完全隔絕社會，有無裁量過重的不當。

--114年12月22日，台灣高等法院召開辯論庭，最後陳述時，劉彩萱起身鞠躬哭著說，對不起，會請律師跟被害家屬談賠償；劉若琳則沒話說。法官庭末諭知115年1月27日宣判；劉彩萱、劉若琳皆表明不出庭聆聽宣判。

--115年1月27日，台灣高等法院判決駁回上訴，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。

（責任主編：莊儱宇）

剴剴案二審宣判上訴駁回 民眾寫卡片思念 保母姐妹劉彩萱、劉若琳被控虐死剴剴案二審27日宣 判上訴駁回維持原判，民眾寫下卡片給剴剴表達思 念。 中央社記者翁睿坤攝 115年1月27日

Yahoo奇摩關心您：若發現兒童青少年疑似遭遇不當對待，請尋求以下管道協助：

※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢

※ 警政署 24 小時報案專線： 110

※ 社會安全網—網路通報專區

※ 各縣市政府家庭暴力及性侵害防治

※ 聯繫各縣市政府社會局（處）

※ 兒少網路安全相關iWIN諮詢：網路申訴專區 ／電話：02-2577-5118 ／email：iwinservice@image.tca.org.tw