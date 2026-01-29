剴剴案外案！社工陳尚潔仍不認罪 意外揪「第二名失職者」

剴剴案審理期間，輿論不僅討伐保母姊妹，也對兒福聯盟表達不滿。（資料畫面）

引發全台怒火的「剴剴虐童案」司法審理持續推進。高等法院27日做出二審判決，維持一審原判，惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹因以「虐人取樂」等非人道手段凌虐男童致死，分別判處無期徒刑與18年有期徒刑。而兒盟社工陳尚潔涉嫌失職與造假案，台北地方法院今（29日）再度開庭，竟意外爆出「案外案」，一名居托中心的林姓訪視員因涉嫌偽造訪視紀錄與時間，已被台北市政府政風室函送檢方偵辦。

台北地院29日審理社工陳尚潔涉嫌過失致死與偽造文書案，傳喚北市社會局婦幼科長出庭證訊時竟爆出驚人情節，除了兒盟社工外，文山居托中心的林姓訪視員也疑有職守疏失。

調查發現，林姓訪視員原先聲稱訪視時未見剴剴頭部瘀青，卻與陳尚潔紀錄中提到的「有瘀青」自相矛盾，且疑似有偽造訪視時間之嫌。該名林姓訪視員目前已被政風室移送偵辦，成為本案第二名被法律追究的社工體系人員。

陳尚潔在庭上始終不認罪，辯稱自己並非「主責社工」，並將剴剴掉牙等異狀全盤推給「聽信保母說法」，堅稱已盡監督義務。檢方則指控，陳尚潔違反訪視指引，每次訪視前皆「預告」保母，給予造假空間；在剴剴過世後，更涉嫌竄改與增補訪視紀錄、隱匿證據，並強調，陳女作為剴剴唯一的求助窗口，卻怠忽職守甚至隔絕家屬關懷，建請法官從重量刑。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





