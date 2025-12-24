剴剴案後衛福部大補網 收出養改由地方政府把關、強化訪視頻率

剴剴案過後，衛福部針對收出養流程進行全面檢討。（資料畫面）

1歲男童「剴剴」遭保母虐死案震驚全台，針對社工工會今（24日）要求強化家庭支持資源及檢討安置體系，衛福部社家署長周道君回應，政府已全面調整收出養流程，改由地方政府負起最後把關責任，並提高安置期間的訪視頻率，確保悲劇不再重演。

周道君指出，過去收出養與否多由媒合機構專業評估後即處理，現已調整為「機構評估、政府確認」，地方政府必須知曉並掌握每一位孩童的情況。此外，在等待出養期間的安置作業，也由過去的機構安置改為地方政府統一安置，解決過往流程中缺乏政府參與、監督力道不足的弊端。

針對剴剴案中，孩童在交由保母照顧期間不幸喪命的痛點，周道君強調，若出養前的安置方式為居家托育，社家署已全面提高訪視次數，在完成出養手續前，透過更高密度的管理與視察，全力保障孩童安全。

對於社工工會關注的家庭資源議題，周道君強調「家庭經濟壓力不應是出養的唯一理由」，政府不會因養不起就要求家庭出養，而是會透過《社會救助法》與社會安全網媒合資源，即使未達中低收入標準，只要養育有負擔，個案經評估後皆可納入體系，給予周邊支持協助。

至於社工工會要求政府正式道歉，周道君表示，事件發生至今衛福部仍深感悲痛與極度遺憾，並設置哀悼專區表達立場，但他強調，更重要的是從不幸事件中往前看，從制度面落實各項改善，目前政府已在全力執行相關防範與處理措施。

