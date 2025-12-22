剴剴案最後辯論湧上百民眾聲援 時力黨主席王婉諭：希望不要再有孩子受虐

剴剴案二審開庭，民眾到高院關注，時代力量黨主席到場聲援。李政龍攝



1歲10個月大男童剴剴被惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳活活虐死，一審重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，創下兒虐最高紀錄。高院今開辯論庭，上百名「剴剴戰士」前往聲援痛罵兒盟「殺人幫兇」，時代力量黨主席王婉諭也到場，強調對剴剴案感到痛心，希望這件事情持續被看見，期盼不要再有其他孩子受虐，她也希望各界持續關注兒少保護安置，讓跨單位的介接「不漏接」。

剴剴案今天上午開庭，剴剴戰士蜂擁前往高院舉布條幫剴剴討公道，高喊「冷血社工殺人幫兇」、「草菅人命下架兒盟」、「虐殺兒童永世隔離」。

剴剴案二審開庭，民眾到高院關注。李政龍攝

1歲10個月的男童「剴剴」透過兒福聯盟轉介，於2023年9月1日改由兒盟合作保母劉彩萱接手照顧，但劉彩萱、劉若琳姊妹卻用慘無人道的手法凌虐剴剴，逼剴剴寒冬「裸體」穿尿布、如「軍人般稍息」罰站，還下重手將他「對折塞水桶」，甚至弄斷4顆牙。剴剴經常整天被綁縛，只能吃剩菜剩飯打成的泥，時而加入燒焦物，凌虐115天後丟掉小命。

一審重判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年，二審今天進行最終辯論。

時代力量黨主席王婉諭今天特地到場關心，她強調，期盼各界能持續關心兒少安置、保護機制，希望未來如果機制更完善，不要再有孩子受虐。她強調自己一直持續關心此事，均有派同仁到場，大家對這個案子一定感到非常痛心和憤怒，她看到很多人到場，覺得非常感謝，希望事情能持續被看見。

剴剴案二審開庭，民眾到高院關注時悲傷痛哭。李政龍攝

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

