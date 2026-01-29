剴剴案疑第2位社工涉案 北檢偵辦

剴剴遭虐死案，兒福聯盟社工陳尚潔涉嫌未依規定通報遭依過失致死、偽造文書罪起訴，北院昨日開庭。（本報資料照片）

北市1歲男童「剴剴」遭虐死案，傳出有第2位社工涉案。兒福聯盟女社工陳尚潔，因涉嫌未依規定通報剴剴傷勢，遭依過失致死、偽造文書等罪起訴後，台北地方法院29日開庭審理，台北市社會局婦幼科粘姓女科長作證時表示，另1名林姓女社工的訪視報告也有異狀，已移送台北市府政風處及檢調機關處理，公訴檢察官在法庭上說，林女涉及偽造文書案件目前正由台北地檢署偵辦中。

陳尚潔遭檢方起訴指控，她是剴剴的主責社工，但她在訪視時，發現剴剴有大面積瘀傷，卻未檢視其受托育狀況，只有在民國112年9月25日、10月23日及11月20日訪視3次，沒有查覺保母劉彩萱隱匿凌虐情形，在訪視期間也未依規定要求與保母共同完成剴剴的寶寶成長月紀錄，導致剴剴遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳虐死，但陳女否認這些指控。

廣告 廣告

台北地院國民法官法庭近日密集審理陳尚潔案，1月22日傳喚台北市文山居托中心林姓訪視員作證，她曾到劉彩萱家中訪視，日期只比陳尚潔訪視剴剴的時間晚1天，但陳尚潔當時曾回報剴剴額頭有瘀傷，林的訪視報告卻沒提到這點，她作證時解釋，當時訪視時間紀錄有誤。

國民法官法庭昨續行審理，傳喚台北市府社會局婦幼科粘姓科長作證。她說與林女是督導及訪視員的關係，但案發後調閱資料發現，林的訪視報告有異狀，開會請她提出說明，林女說訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青，但北市社會局已移送北市府政風處及檢調調查釐清。國民法官法庭將在2月23日及26日進行證據提示及最後辯論程序，辯論終結後擇期宣判。