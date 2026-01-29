剴剴案社工涉偽造紀錄 科長出庭作證 北市社會局回應了

「剴剴」案中，兒福聯盟社工陳尚潔涉嫌未依規定通報，被依過失致死、偽造文書罪起訴。（本報資料照片）

「剴剴」案中，兒福聯盟社工陳尚潔涉嫌未依規定通報，被依過失致死、偽造文書罪起訴，台北地院29日傳喚台北市社會局婦幼科粘姓女科長作證。粘女證稱，文山居托中心林姓訪視員被查出訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青，與陳尚潔訪視紀錄指稱剴剴頭上有瘀青的內容不同，疑似偽造訪視紀錄及訪視時間。對此，社會局回應，針對本案件去年5月即召開會議，並請林姓訪視員與會說明訪視當天情形，林員強調自己訪視沒有看到瘀青，社會局無法進一步查證，故送檢調偵查。

廣告 廣告

陳尚潔涉嫌未依規定通報，被依過失致死、偽造文書罪起訴部分，台北地院今傳喚粘姓女科長作證，粘女證稱，文山居托中心林姓訪視員被查出訪視時沒有看到剴剴頭上有瘀青，與陳尚潔訪視紀錄指稱剴剴頭上有瘀青的內容不同，疑似偽造訪視紀錄及訪視時間，台北市政府政風處函送北檢偵辦。台北地檢署證實，檢方已收到告發，已分「他字案」，將林女列為偽造文書罪被告偵辦中。

對此，社會局回應，針對媒體報導剴剴案件，有關居托中心訪視員部分，社會局並無證實訪視員是否有偽照訪視紀錄，為求公正與真相，相關資訊已移請司法機關偵辦，以下說明。針對本案件，社會局於民國114年5月即召開會議，並請林姓訪視員與會說明訪視當天情形，林員強調自己訪視沒有看到瘀青，社會局無法進一步查證，故送檢調偵查。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

85歲還能跑 莊靜芬推崇鏡子養生法

NBA》確保健康回歸 約基奇放棄爭MVP

賈永婕嗨喊有guts 妻子隔窗應援