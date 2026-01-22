剴剴案社工涉包庇虐童 國民法庭傳3證人！檢辯交戰「偵訊筆錄」

即時中心／林韋慈報導

2023年12月發生震驚社會的剴剴案，不滿2歲的幼童剴剴，因經由兒盟出養至北市文山區劉姓保母家，卻慘遭不人道虐待致死，事件距今已經2年逾，劉姓保母目前仍收押中，二審將於1月27日宣判。而關於兒盟社工陳尚潔涉案部分，台北地院國民法庭今（22）日開庭，傳喚曾替剴剴看過一次診的牙醫蔡函妤、文山居托中心訪視員林心慈，以及文山居托中心督導黃鈴芳等三名證人到庭，並由檢辯雙方交互詰問，調查社工陳尚潔有無涉犯過失致死、偽造文書等罪。

雖然劉姓保母罪嫌重大，但外界也普遍質疑，剴剴年幼的生命的消亡，也與兒盟與兒盟社工的失職有關，出身於脆弱家庭的剴剴，是母親在服刑中保外就醫產下，其母生下剴剴後，將嬰兒交由外婆照料，隨後逃逸，直到去（2025）年才落網，而外婆則因經濟狀況無法負荷每個月的保母費，後透過兒盟出養。而在9月1日開始由劉采萱照料，直至同年年12月24日死亡，社工陳尚潔卻涉嫌包庇劉采萱，並製造偽探視紀錄，甚至在剴剴死後，涉嫌修改紀錄避責，最後被檢方依《刑法》過失致死、偽造文書等罪起訴。但陳尚潔至今仍未認罪。

庭訊一開始，檢辯雙方即針對去年12月「兒盟督導翻供」一事展開激烈攻防，爭執焦點集中於「偵訊筆錄」是否應當庭公開勘驗，或需重新製作譯文。陳尚潔的辯護律師指出，距離2月底的審理期限時間不足，且偵訊筆錄問題本屬檢方責任；公訴檢察官陳品妤則反駁，並無不正訊問情形，若辯方對筆錄內容有疑義，檢方可同意由辯方自行提出偵訊譯文。

審判長吳家桐表示，應儘量避免於法庭上公開勘驗偵訊筆錄，因相關內容可能涉及兒少保護爭議。休庭期間，法官再度希望檢辯雙方協調處理方式，雙方仍無法取得共識。

首位出庭作證的是文山區牙醫蔡函妤。她推翻先前警詢中的部分內容，表示當時剴剴由保母劉采萱帶來看診，兩人互動看似良好，手牽著手，並以膝對膝方式看牙。她指出，剴剴當時已有三顆牙齒脫落，劉采萱解釋是因磨牙所致，但她認為，磨牙應不足以造成一名2歲孩童同時脫落三顆牙齒。

蔡函妤也提到，劉采萱曾稱剴剴有自撞、自傷傾向，因此她建議轉至醫學中心進一步檢查。不過，法官指出蔡函妤今日供述與警詢筆錄差異甚大，詢問是否因事隔兩年、記憶模糊所致，並確認是否仍以當時筆錄為判斷基準。蔡函妤在猶豫後回應，仍以筆錄內容為準。但她堅持，現在的記憶是看到剴剴時，剴剴穿著長褲長袖，身上無傷。

第二位證人、文山居托中心訪視員林心慈表示，她僅進行過一次家訪，當時認為剴剴雖較安靜，但尚未達異常程度。她提到印象中，當時保母曾叫剴剴吃餅乾，孩子未回應，也未前來，保母隨後再次呼喚。林心慈指出，保母解釋剴剴過去曾多次更換照顧者，因此有「護食」習慣，會躲在桌下吃餅乾。

她也提及，劉采萱涉嫌虐待的另名潘姓兒童，也屬於他們管轄範圍，當時就曾因長期紅屁股遭家屬要求更換保母；但劉采萱事後回應，自己會夜間每兩小時起床替孩子更換尿布。林心慈表示，當時認為保母面對問題態度積極。

然而，審判長對此說法明顯存疑，皺眉連續追問：「半夜每兩個小時換一次尿布，這不是在浪費尿布嗎？你不會覺得奇怪嗎？」林心慈回應，每個孩子狀況不同，她不會特別質疑。審判長再問，是否可能是誇大說法以掩飾疏失，林心慈則稱，在事發前她並不會如此認定。

林心慈並表示，9月首次訪視後，原訂12月再訪，但因電話中聽聞保母疑似確診而延期，未料隨後即接獲剴剴過世消息，整體訪視僅進行過一次。

第三位證人為督導黃鈴芳，為檢方傳喚。她與林心慈過去為直屬上下屬關係。庭上針對衛福部規定「訪視後7日內須完成紀錄」進行詰問，指出林心慈原登錄訪視日期為9月26日，陳尚潔為9月25日，但黃鈴芳事後比對資料夾照片後確認，實際訪視時間為9月22日。

在詰問過程中，檢察官與法官皆質疑，對於像剴剴這類「無父母、24小時全日托育」的兒童，是否仍與一般兒童採用相同訪視制度。訪視員與督導皆回應「一樣」。

黃鈴芳並特別指出，當初兒盟簽署契約時，有一條內容相當奇怪，要求不得讓其他機關得知孩童身世。她表示，當時即感到不可思議，「孩子明明在我們的管轄之內，卻不讓我們知道任何資訊，我們根本無法幫助這個孩子。」

檢察官亦詢問劉保母是否有替剴剴製作保母日記或相關紀錄。黃鈴芳表示，對方僅以手機紀錄日常狀況，居托中心僅能透過社工了解情形；剴剴身體不適送醫，也未接獲任何通知，直到剴剴過世隔天才得知消息。

庭訊結束後，陳尚潔全程未發一語，隨即上車離去。法院外聚集多名「剴剴戰士」，高喊「重判陳尚潔」。下次庭期訂於1月29日，在台北地院寶慶院區審理，屆時將詰問陳尚潔本人，以及另一名證人嚴女士，據了解該名女士為剴剴的外婆。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／剴剴案社工涉包庇虐童 國民法庭傳3證人！檢辯交戰「偵訊筆錄」

