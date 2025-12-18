剴剴案社工開庭！兒盟白麗芳作證狂跳針 聽法官問這句...沉默了

男童剴剴遭虐致死案中，劉彩萱保母姊妹遭重判後，目前仍在高院審理中；當時兒福聯盟負責案件的社工陳尚潔，因涉嫌隱匿證據，事後補寫訪視紀錄也被起訴。地院今（18）日下午開庭，法官傳喚時任兒福聯盟執行長白麗芳，但長達1個半小時的交叉詰問，白麗芳不斷跳針迴避，讓3位法官當庭點出剴剴生前3項異狀詢問，讓白麗芳啞口無言。

檢察官詢問社工是否應負責任時，白麗芳表示，制度設計並非要求單一社工24小時保障孩子安全，並指出社工僅受過3小時的兒虐辨識訓練，因相信保母說詞，並非刻意未通報兒虐，同時將責任推給官方的「居托中心」。

檢辯雙方交叉詰問，白麗芳幾乎都在「跳針」迴避問題。圖／台視新聞

對此，審判長吳家桐、受命法官胡原碩還有陪席法官趙書郁，開口主動詢問，指出「剴剴從原本白白胖胖，9月時發現瘀傷，10月發現精神不好，11月甚至一夜掉3顆牙，都不算兒虐，都不用通報？」讓白麗芳被問到說不出話，坐在證人席沉默地看著法官。

法官開口詢問，讓白麗芳被問到說不出話。圖／台視新聞

1個半小時的訊問，法官很仔細的了解社工所有的工作細項，非本案律師包盛顥指出，「關鍵證人到庭證述，卻對於問題有所迴避，而法院為了釐清事實經過，對於證人直接進行訊問，證人當庭的證詞，對於法院的心證形成，以及最後的判決結果，可以說是至關重要」。原本預計1月29日辯論終結，法官新增2月26日庭期，要詳查社工有沒有過失。

