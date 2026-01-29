剴剴案社工陳尚潔出庭！群眾激動怒吼「罪魁禍首」、批兒盟掩蓋真相

記者林盈君／台北報導

剴剴案持續關注，惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹，涉凌虐年僅1歲大男童剴剴致死，國民法官一審，判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，27日二審駁回上訴，維持原判。其中，時任兒福聯盟的社工陳尚潔，涉犯過失致死、偽造文書罪，被檢方依法起訴，今（29日）上午，台北地院開庭審理，場外聚集許多民眾舉牌抗議，怒吼痛斥陳尚潔是「罪魁禍首」，更怒批兒盟「掩蓋真相」。

時任兒福聯盟社工的陳尚潔，被認為有重大疏失，導致剴剴遭虐死，民眾於北院外舉牌抗議。（圖／翻攝畫面）

據了解，剴剴案引發社會關注，惡保母劉彩萱、劉若琳姊妹行徑令憤慨，2人不但用非人道手段虐待剴剴，還互傳虐待影片照片，評論虐童心得「取樂」，本月27日，高院二審判決出爐，法官認為，劉彩萱姊妹見剴剴無親屬前來、主管機關又未能發揮有效監督，便將剴剴視為宣洩情緒的工具，其生前遭受的凌虐、恐懼，連一般成年人都無法承受，因此駁回上訴。

29日上午，北院開庭審理陳尚潔案，據了解，時任兒福聯盟社工的陳女，理應定期訪視個案，但期間剴剴渾身傷、也營養不良，陳女卻沒警覺有異狀，也沒提高每月至少一次的訪視頻率。另外，陳女每次訪視前，都會先通知保母劉彩萱，已違反衛生福利部的訪視指引，見到剴剴身上有瘀青，卻聽信保母「跌倒」的說法，顯然有重大疏失。

檢方查出，剴剴過世後，陳女疑整理期間與保母的對話紀錄，以及增補、修改先前漏載的訪視報告。而對於剴剴傷勢，陳女一律以「保母」說詞卸責，但陳女未察覺剴剴身上出現問題，身為剴剴唯一的求助窗口，顯然有怠忽職責之嫌，甚至隔絕剴剴外婆等家屬的關懷，檢方認為陳女隱匿證據、干擾辦案，去年8月間，依過失致死、偽造文書罪嫌將她起訴，並建請法官從重量刑。台北地院持續審理中。

