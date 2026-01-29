「剴剴案社工」陳尚潔今出庭 前次出庭冷回：有什麼責任

「剴剴案社工」陳尚潔今天出庭。（圖／東森新聞）





剴剴遭虐死案繼保母姊妹27日二審維持原判後，另一個關鍵角色「兒福聯盟」社工陳尚潔，今（29日）一早抵達台北地院開庭，針對遭到檢方指控的「過失致死」與「偽造文書」等罪名進行攻防。

陳尚潔遭起訴主要原因，在於多次沒有實際訪視，卻有訪視紀錄，以及部分有實際訪視時，卻忽視剴剴身上的傷勢，在剴剴身亡之後，卻又與「兒福聯盟」討論修改工作紀錄。

但陳尚潔在法庭上卻主張，自己只是主張出養，將剴剴交給保母，沒有訪視的責任。甚至首次開庭時還冷回，「到底有什麼責任」。

廣告 廣告

男童剴剴遭虐死案，27日二審宣判，維持一審判決，姊姊劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳18年有期徒刑。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

替代役被丟包魂斷台64！警列重大刑案 追關鍵5分鐘

快訊／高雄晚間槍響！警追可疑車輛遭衝撞 開15槍制止

頂大男「與運將口角」遭丟包台64輾死 同袍揭他私下為人

