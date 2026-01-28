剴剴案維持原判 林月琴誓言完成《兒托法》、洪婉臻指判決非終點

照片來源：臉書粉專「好門媳婦的秘密生活郁小方」

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

剴剴案二審27日宣判，台灣高等法院維持一審判決，主嫌劉彩萱判處無期徒刑，其妹劉若琳判18年有期徒刑，全案仍可上訴。判決結果出爐引發各界關注，立法委員、地方民意代表與藝人相繼發聲與作出回應。

立法委員林月琴27日表示，每當判決出爐後，她都會問自己，現在制度有變好？她的努力夠嗎？不論是剴剴案，或是接獲的無數關於「不當對待」案件，她始終在問政府一個問題，就是如何不再讓兒虐發生？

林月琴說，這也是她不斷召開記者會、協調會，並堅持訂立《兒童托育服務法》的原因，這是身為社福與兒少立委，進立法院一定會完成的事情。她提到，在上週《兒童托育服務法》黨團協商，以及過去每一次審查過程中，自己都一再堅持，政府要做好最前面的「把關」，才能預防替代性照顧期間的不當對待。

林月琴指出，要運用保母來做安置的評估基準、包含保母品質審查與監督機制強化，且要求全天候安置的居家托育人員都要接受專業教育訓練，以確保受安置兒童的權益。

林月琴直言，如果政府無法為安置兒童把關、無法給予安全照顧品質，那政府就是失職，這也是她在制度設計上不會退讓的堅持。她也強調，宣判不是結束，司法是在懲罰犯人，但更重要的是每一個孩子都是寶，讓孩子平安長大是政府與社會共同的責任，自己會繼續努力完善制度、補齊缺口、讓憾事不再發生。

「還剴剴一個公道，是我們大人最起碼能做的事！」台北市議員洪婉臻同日也表示，判再重的刑，能還給剴剴一個失去的人生嗎？何況很多人都覺得不夠重。她也強調，自己「先是媽媽，才是議員」，因此對案件的感受是心痛。

洪婉臻回顧，得知這起悲劇時，她是第一個在議會質詢的議員，並展開索資、調查、找真相的行動，也與林月琴召開記者會。她指出，雖然距離案發已一段時間，但那種憤怒與心痛至今難忘。

「逝去的小生命不會回來，但替剴剴追討這份遲來的正義，是我們大人最起碼能做、也必須做的事。」洪婉臻認為，遲來的正義不是正義，頂多是還原真相，判決只是必經過程，但不是守護孩子的終點。

洪婉臻強調，自己持續監督、發聲，是希望讓社福制度更加健全，讓社會安全網不再有漏洞，不只要法律的嚴懲，更要從源頭防堵，期盼類似悲劇勿再發生。

此外，藝人郁方也在臉書粉專「好門媳婦的秘密生活郁小方」發文，強調正義不是不到，只是遲到，並稱法律是人世間最後一抹良心。同時她也為剴剴祈禱，在天上能夠感受世間有這麼多的人愛他。

